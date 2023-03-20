https://sputnikarabic.ae/20230320/بوتين-روسيا-لن-تقبل-بعقوبات-أحادية-الجانب-غير-مشروعة-ويجب-رفعها-1074931476.html
بوتين: روسيا لن تقبل بعقوبات أحادية الجانب غير مشروعة ويجب رفعها
بوتين: روسيا لن تقبل بعقوبات أحادية الجانب غير مشروعة ويجب رفعها
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تقبل بالعقوبات أحادية الجانب غير القانونية المفروضة على بلاده، مشددا على ضرورة رفعها. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T00:41+0000
2023-03-20T00:41+0000
2023-03-20T00:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073821624_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5705ea4e90f648df7ede4e48cfebb8dd.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقاله "روسيا والصين - شراكة تتطلع إلى المستقبل" على صحيفة الشعب اليومية، "نحن لا نقبل بعقوبات أحادية الجانب غير مشروعة، والتي يجب رفعها".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية، من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية؛ رغم تأكيد موسكو المتكرر، أن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230319/بوتين-الصداقة-الروسية-الصينية-ستنمو-وتكتسب-المزيد-من-القوة-1074930017.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073821624_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_0a8bce0c4e9731c9a25fdaa0fa16608d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار أوكرانيا, روسيا
فلاديمير بوتين, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار أوكرانيا, روسيا
بوتين: روسيا لن تقبل بعقوبات أحادية الجانب غير مشروعة ويجب رفعها
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تقبل بالعقوبات أحادية الجانب غير القانونية المفروضة على بلاده، مشددا على ضرورة رفعها.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقاله "روسيا والصين - شراكة تتطلع إلى المستقبل
" على صحيفة الشعب اليومية، "نحن لا نقبل بعقوبات أحادية الجانب غير مشروعة، والتي يجب رفعها".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية
؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية، من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية؛ رغم تأكيد موسكو المتكرر، أن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.