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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230320/بوتين-روسيا-لن-تقبل-بعقوبات-أحادية-الجانب-غير-مشروعة-ويجب-رفعها-1074931476.html
بوتين: روسيا لن تقبل بعقوبات أحادية الجانب غير مشروعة ويجب رفعها
بوتين: روسيا لن تقبل بعقوبات أحادية الجانب غير مشروعة ويجب رفعها
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تقبل بالعقوبات أحادية الجانب غير القانونية المفروضة على بلاده، مشددا على ضرورة رفعها. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T00:41+0000
2023-03-20T00:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقاله "روسيا والصين - شراكة تتطلع إلى المستقبل" على صحيفة الشعب اليومية، "نحن لا نقبل بعقوبات أحادية الجانب غير مشروعة، والتي يجب رفعها".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية، من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية؛ رغم تأكيد موسكو المتكرر، أن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230319/بوتين-الصداقة-الروسية-الصينية-ستنمو-وتكتسب-المزيد-من-القوة-1074930017.html
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فلاديمير بوتين, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار أوكرانيا, روسيا
فلاديمير بوتين, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار أوكرانيا, روسيا

بوتين: روسيا لن تقبل بعقوبات أحادية الجانب غير مشروعة ويجب رفعها

00:41 GMT 20.03.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تقبل بالعقوبات أحادية الجانب غير القانونية المفروضة على بلاده، مشددا على ضرورة رفعها.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقاله "روسيا والصين - شراكة تتطلع إلى المستقبل" على صحيفة الشعب اليومية، "نحن لا نقبل بعقوبات أحادية الجانب غير مشروعة، والتي يجب رفعها".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
بوتين: الصداقة الروسية الصينية ستنمو وتكتسب المزيد من القوة
أمس, 21:38 GMT
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية، من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية؛ رغم تأكيد موسكو المتكرر، أن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:12 GMT
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