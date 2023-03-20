https://sputnikarabic.ae/20230320/بوتين-روسيا-لن-تقبل-بعقوبات-أحادية-الجانب-غير-مشروعة-ويجب-رفعها-1074931476.html

بوتين: روسيا لن تقبل بعقوبات أحادية الجانب غير مشروعة ويجب رفعها

بوتين: روسيا لن تقبل بعقوبات أحادية الجانب غير مشروعة ويجب رفعها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تقبل بالعقوبات أحادية الجانب غير القانونية المفروضة على بلاده، مشددا على ضرورة رفعها. 20.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-20T00:41+0000

2023-03-20T00:41+0000

2023-03-20T00:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

فلاديمير بوتين

عقوبات أمريكية ضد روسيا

أخبار أوكرانيا

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقاله "روسيا والصين - شراكة تتطلع إلى المستقبل" على صحيفة الشعب اليومية، "نحن لا نقبل بعقوبات أحادية الجانب غير مشروعة، والتي يجب رفعها".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية، من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية؛ رغم تأكيد موسكو المتكرر، أن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

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فلاديمير بوتين, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار أوكرانيا, روسيا