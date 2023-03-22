https://sputnikarabic.ae/20230322/رصد-دبابات-ليوبارد-في-منطقة-أرتيوموفسك-1075031029.html
رصد دبابات "ليوبارد" في منطقة أرتيوموفسك
رصد دبابات "ليوبارد" في منطقة أرتيوموفسك
أعلن يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن هناك تقارير عن وجود دبابات ليوبارد على محور أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T12:57+0000
2023-03-22T12:57+0000
2023-03-22T12:57+0000
رصد عسكري
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وقال غاغين على الهواء على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "الآن هناك تقارير عن وجود (دبابات) ليوبارد وناقلات جند مدرعة أجنبية الصنع على وجه التحديد في قطاع أرتيوموفسك من الجبهة".ووفقًا له، فإن ناقلات الجند المدرعة تتعرض بسهولة للضرب بالأسلحة الروسية. وأضاف غاغين: "دروع الحماية لا تصمد أمام وسائلنا لتدمير الأهداف المدرعة. لكن في الوقت الحالي لا توجد مشاركة كبيرة للمعدات الأجنبية في المعارك".وأشار مستشار بوشيلين إلى أنه لم يكن لدى كييف الوقت لإرسال المعدات الأجنبية الجديدة إلى خط المواجهة بسبب الخدمات اللوجستية المعقدة.وأوضح أن "الطرق تخضع لسيطرة قواتنا، ومن الخطر نقل قوافل كبيرة". في وقت سابق، ذكر غاغين أن المعدات الأجنبية الجديدة التي خصصتها الدول الغربية لكييف موجودة الآن في رومانيا وبولندا.
https://sputnikarabic.ae/20230315/البنتاغون-السويد-تعهدت-بتقديم-10-دبابات-ليوبارد-وأنظمة-دفاع-جوي-إلى-أوكرانيا-1074792347.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
رصد دبابات "ليوبارد" في منطقة أرتيوموفسك
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أعلن يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن هناك تقارير عن وجود دبابات ليوبارد على محور أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك.
وقال غاغين على الهواء على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "الآن هناك تقارير عن وجود (دبابات) ليوبارد وناقلات جند مدرعة أجنبية الصنع على وجه التحديد في قطاع أرتيوموفسك من الجبهة".
ووفقًا له، فإن ناقلات الجند المدرعة تتعرض بسهولة للضرب بالأسلحة الروسية. وأضاف غاغين: "دروع الحماية لا تصمد أمام وسائلنا لتدمير الأهداف المدرعة. لكن في الوقت الحالي لا توجد مشاركة كبيرة للمعدات الأجنبية في المعارك".
وأشار مستشار بوشيلين إلى أنه لم يكن لدى كييف الوقت لإرسال المعدات الأجنبية الجديدة إلى خط المواجهة بسبب الخدمات اللوجستية المعقدة.
وأوضح أن "الطرق تخضع لسيطرة قواتنا، ومن الخطر نقل قوافل كبيرة". في وقت سابق، ذكر غاغين أن المعدات الأجنبية الجديدة التي خصصتها الدول الغربية لكييف موجودة الآن في رومانيا وبولندا.