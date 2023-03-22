عربي
https://sputnikarabic.ae/20230322/روساتوم-تعلن-وصول-مصيدة-قلب-المفاعل-النووي-إلى-موقع-محطة-الضبعة-في-مصر-1075035395.html
"روساتوم" تعلن وصول "مصيدة قلب المفاعل النووي" إلى موقع محطة الضبعة في مصر
"روساتوم" تعلن وصول "مصيدة قلب المفاعل النووي" إلى موقع محطة الضبعة في مصر
أعلنت شركة "روساتوم" الروسية عن وصول أول معدّة كبيرة الحجم "مصيدة قلب المفاعل النووي" إلى موقع بناء محطة الضبعة النووية في جمهورية مصر العربية. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T13:53+0000
2023-03-22T13:53+0000
روساتوم
روسيا
مصر
أخبار مصر الآن
محطة الضبعة النووية
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/02/1060764485_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_45b6173f2baa7aa84d2a1ac0f803fd24.jpg
وذكرت الشركة في بيان، أنه تم إقامة احتفال رسمي بهذه المناسبة في موقع إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر، أمس الثلاثاء.وأضاف البيان أن السفينة التي نقلت مصيدة قلب المفاعل "Catcher Core"، كانت قد غادرت ميناء سان بطرسبورغ، متوجهةً إلى مصر في بداية مارس/ آذار الجاري.وأوضح البيان أن "مصيدة قلب المفاعل" من المخطط أن يتم تركيبها في قاعدة مبنى المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الأولى، وهي إحدى المعدات الطويلة الأجل المميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور.وأكد أن هذه المعدّة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال محطات القوى النووية، وهو الأمر الذي يعكس أعلى معدلات الأمان النووي.حضر الاحتفال عن الجانب المصري، نائب رئيس هيئة محطات الطاقة النووية المصرية محمد رمضان، ومدير مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية محمد دفيدار.وعن الجانب الروسي، نائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" التابعة لـ"روساتوم"، مدير مشروع بناء محطة الضبعة النووية غريغوري سوسنين.وقال سوسنين إنه "قبل عامين كنا في المصنع في مدينة سيزران، حيث بدأ إنتاج هذه المعدات المعقدة تقنيًا، والآن وصلت أخيرًا إلى الموقع".يشار إلى أن معدّة "مصيدة قلب المفاعل" مهمتها الأساسية هي ضمان أمن وسلامة البيئة والبشر في ظل أي سيناريوهات لتشغيل محطة الطاقة النووية. و"المصيدة" عبارة عن حاوية على شكل مخروط فولاذي، والتي في حالة الطوارئ، تحتفظ بأمان بالأجزاء المنصهرة داخل مبنى المفاعل ويمنع تسربها خارجه. وذلك عن طريق تعبئة المصيدة بمواد خاصة، عند التفاعل معها أثناء تشغيل المحطة، يفقد قلب المفاعل جزءًا من حرارته المتراكمة.
https://sputnikarabic.ae/20230319/مانتوروف-أشغال-بناء-محطة-الضبعة-للطاقة-النووية-في-مصر-تسير-بوتيرة-أسرع-من-الموعد-المحدد-1074920834.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/02/1060764485_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f841a7cc8e61aab13398c441f1a9b4bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روساتوم, روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, محطة الضبعة النووية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
روساتوم, روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, محطة الضبعة النووية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

"روساتوم" تعلن وصول "مصيدة قلب المفاعل النووي" إلى موقع محطة الضبعة في مصر

13:53 GMT 22.03.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورروساتوم الطاقة النووية
روساتوم الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت شركة "روساتوم" الروسية عن وصول أول معدّة كبيرة الحجم "مصيدة قلب المفاعل النووي" إلى موقع بناء محطة الضبعة النووية في جمهورية مصر العربية.
وذكرت الشركة في بيان، أنه تم إقامة احتفال رسمي بهذه المناسبة في موقع إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر، أمس الثلاثاء.
وأضاف البيان أن السفينة التي نقلت مصيدة قلب المفاعل "Catcher Core"، كانت قد غادرت ميناء سان بطرسبورغ، متوجهةً إلى مصر في بداية مارس/ آذار الجاري.
وأوضح البيان أن "مصيدة قلب المفاعل" من المخطط أن يتم تركيبها في قاعدة مبنى المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الأولى، وهي إحدى المعدات الطويلة الأجل المميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور.
وأكد أن هذه المعدّة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال محطات القوى النووية، وهو الأمر الذي يعكس أعلى معدلات الأمان النووي.
جانب من أعمال الإنشاء في محطة الضبعة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
مانتوروف: أشغال بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر تسير بوتيرة أسرع من الموعد المحدد
19 مارس, 16:06 GMT
حضر الاحتفال عن الجانب المصري، نائب رئيس هيئة محطات الطاقة النووية المصرية محمد رمضان، ومدير مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية محمد دفيدار.
وعن الجانب الروسي، نائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" التابعة لـ"روساتوم"، مدير مشروع بناء محطة الضبعة النووية غريغوري سوسنين.
وقال سوسنين إنه "قبل عامين كنا في المصنع في مدينة سيزران، حيث بدأ إنتاج هذه المعدات المعقدة تقنيًا، والآن وصلت أخيرًا إلى الموقع".

وأضاف: "هذه المعدّة واحدة من أهم العناصر لضمان سلامة محطة الطاقة النووية مع الجيل "3+" وهذا يؤكد أننا نبني أكثر محطة للطاقة النووية آمنة في العالم".

يشار إلى أن معدّة "مصيدة قلب المفاعل" مهمتها الأساسية هي ضمان أمن وسلامة البيئة والبشر في ظل أي سيناريوهات لتشغيل محطة الطاقة النووية.
و"المصيدة" عبارة عن حاوية على شكل مخروط فولاذي، والتي في حالة الطوارئ، تحتفظ بأمان بالأجزاء المنصهرة داخل مبنى المفاعل ويمنع تسربها خارجه. وذلك عن طريق تعبئة المصيدة بمواد خاصة، عند التفاعل معها أثناء تشغيل المحطة، يفقد قلب المفاعل جزءًا من حرارته المتراكمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк Leopard 2 A7 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:34 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 مارس, 12:54 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مارس, 09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала