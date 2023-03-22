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https://sputnikarabic.ae/20230322/فريق-طبي-ينفذ-عملية-جراحية-خلال-زلزال-باكستان-فيديو-1075019850.html
فريق طبي ينفذ عملية جراحية خلال زلزال باكستان... فيديو
فريق طبي ينفذ عملية جراحية خلال زلزال باكستان... فيديو
انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي الباكستانية، فيديو لفريق طبي وهو يجري عملية جراحية أثناء الزلزال، الذي ضرب البلاد يوم أمس. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
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ولقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 100 آخرون، يوم الثلاثاء، إثر زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب عدة مناطق في باكستان.وذكرت قناة "جيو نيوز" المحلية عبر موقعها الإلكتروني: "شعر السكان بزلزال شديد في مختلف مدن البنجاب وخيبر باختونخوا وبلوشستان وإسلام أباد، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 100 شخص".
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

فريق طبي ينفذ عملية جراحية خلال زلزال باكستان... فيديو

08:42 GMT 22.03.2023
© AFP 2023 / Ahmad Sahel Armanرجل أفغاني يقف إلى جانب أنقاض منزل دمر بعد زلزال وقع في منطقة جايان بإقليم باكتيكا في 24 يونيو 2022. ضرب الزلزال بقوة 5.9 درجة المنطقة الشرقية الوعرة على طول الحدود مع باكستان ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص. تاركا الآلاف بلا مأوى.
رجل أفغاني يقف إلى جانب أنقاض منزل دمر بعد زلزال وقع في منطقة جايان بإقليم باكتيكا في 24 يونيو 2022. ضرب الزلزال بقوة 5.9 درجة المنطقة الشرقية الوعرة على طول الحدود مع باكستان ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص. تاركا الآلاف بلا مأوى. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© AFP 2023 / Ahmad Sahel Arman
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انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي الباكستانية، فيديو لفريق طبي وهو يجري عملية جراحية أثناء الزلزال، الذي ضرب البلاد يوم أمس.
ولقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 100 آخرون، يوم الثلاثاء، إثر زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب عدة مناطق في باكستان.
وذكرت قناة "جيو نيوز" المحلية عبر موقعها الإلكتروني: "شعر السكان بزلزال شديد في مختلف مدن البنجاب وخيبر باختونخوا وبلوشستان وإسلام أباد، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 100 شخص".
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