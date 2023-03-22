https://sputnikarabic.ae/20230322/فريق-طبي-ينفذ-عملية-جراحية-خلال-زلزال-باكستان-فيديو-1075019850.html
فريق طبي ينفذ عملية جراحية خلال زلزال باكستان... فيديو
فريق طبي ينفذ عملية جراحية خلال زلزال باكستان... فيديو
انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي الباكستانية، فيديو لفريق طبي وهو يجري عملية جراحية أثناء الزلزال، الذي ضرب البلاد يوم أمس. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T08:42+0000
2023-03-22T08:42+0000
2023-03-22T08:42+0000
نادي الفيديو
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ولقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 100 آخرون، يوم الثلاثاء، إثر زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب عدة مناطق في باكستان.وذكرت قناة "جيو نيوز" المحلية عبر موقعها الإلكتروني: "شعر السكان بزلزال شديد في مختلف مدن البنجاب وخيبر باختونخوا وبلوشستان وإسلام أباد، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 100 شخص".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
فريق طبي ينفذ عملية جراحية خلال زلزال باكستان... فيديو
تابعنا عبر
انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي الباكستانية، فيديو لفريق طبي وهو يجري عملية جراحية أثناء الزلزال، الذي ضرب البلاد يوم أمس.
ولقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 100 آخرون، يوم الثلاثاء، إثر زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب عدة مناطق في باكستان.
وذكرت قناة "جيو نيوز" المحلية عبر موقعها الإلكتروني: "شعر السكان بزلزال شديد
في مختلف مدن البنجاب وخيبر باختونخوا وبلوشستان وإسلام أباد، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 100 شخص".