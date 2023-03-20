https://sputnikarabic.ae/20230320/أردوغان--الزلزال-خلف-دمارا-يقدر-بـ-104-مليارات-دولار-1074965399.html
أردوغان: الزلزال خلف دمارا يقدر بـ 104 مليارات دولار
أردوغان: الزلزال خلف دمارا يقدر بـ 104 مليارات دولار
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الدمار الذي خلفه الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير/ شباط، يقدر بـ 104 مليارات دولار. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T21:23+0000
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وقال أردوغان، في خطابه أمام مؤتمر للمانحين عبر الفيديو كونفرنس، والذي يعقده الاتحاد الأوروبي لدعم تركيا بمواجهة آثار الزلزال. إنه "لا يمكن لدولة أن تكافح بمفردها كارثة بهذا الحجم".وأضاف أردوغان، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن "عدد الأبنية غير الصالحة للسكن في 11 ولاية بمنطقة الزلزال يبلغ 298 ألفا".وأشار إلى أن بلاده ستقون "بإعادة بناء وإحياء جميع مدننا التي دمرها الزلزال ببنيتها التحتية والفوقية وأماكنها التاريخية والثقافية".وشدد على أن تركيا "ستواصل توفير التسهيلات اللازمة من أجل نقل مواد المساعدات الإنسانية القادمة من دول أخرى إلى المتضررين من الزلزال في سوريا".وأثنى أردوغان على التضامن الدولي قائلا: "لن ننسى إطلاقا التضامن الذي أبداه جميع أصدقائنا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية في هذه الأيام الصعبة".وأشار إلى أن "عدد وفيات الزلزال المدمر في الولايات التركية المنكوبة، تجاوز 50 ألفا، بينهم 6 آلاف و807 أجنبيا ولاجئا سوريا".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.
https://sputnikarabic.ae/20230318/حصيلة-ضحايا-زلزال-تركيا-المدمر-تناهز-50-ألف-قتيل-بينهم-نحو-6800-أجنبي-1074892116.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان
أردوغان: الزلزال خلف دمارا يقدر بـ 104 مليارات دولار
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الدمار الذي خلفه الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير/ شباط، يقدر بـ 104 مليارات دولار.
وقال أردوغان، في خطابه أمام مؤتمر للمانحين عبر الفيديو كونفرنس، والذي يعقده الاتحاد الأوروبي لدعم تركيا بمواجهة آثار الزلزال. إنه "لا يمكن لدولة أن تكافح بمفردها كارثة بهذا الحجم".
وأضاف أردوغان، بحسب وكالة
الأنباء التركية "الأناضول"، أن "عدد الأبنية غير الصالحة للسكن في 11 ولاية بمنطقة الزلزال يبلغ 298 ألفا".
وأشار إلى أن بلاده ستقون "بإعادة بناء وإحياء
جميع مدننا التي دمرها الزلزال ببنيتها التحتية والفوقية وأماكنها التاريخية والثقافية".
وشدد على أن تركيا "ستواصل توفير التسهيلات اللازمة من أجل نقل مواد المساعدات الإنسانية
القادمة من دول أخرى إلى المتضررين من الزلزال في سوريا".
وأثنى أردوغان على التضامن الدولي قائلا: "لن ننسى إطلاقا التضامن الذي أبداه جميع أصدقائنا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية في هذه الأيام الصعبة".
وأشار إلى أن "عدد وفيات الزلزال المدمر في الولايات التركية المنكوبة، تجاوز 50 ألفا، بينهم 6 آلاف و807 أجنبيا ولاجئا سوريا".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة
تشهدها البلاد منذ عام 1939.