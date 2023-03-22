https://sputnikarabic.ae/20230322/مصر-تدين-مصادقة-الكنيست-الإسرائيلي-على-السماح-بإعادة-مستوطنات-تم-تفكيكها-1075025175.html

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على السماح بإعادة مستوطنات تم تفكيكها

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على السماح بإعادة مستوطنات تم تفكيكها

أدانت مصر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها منذ عام 2005. 22.03.2023, سبوتنيك عربي

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القاهرة- سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن "مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها منذ عام 2005".وشدد البيان على أن "النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره غير قانوني وفاقد لأي شرعية، وهو ما تؤكده مقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي".كما لفت البيان إلى أن "مثل هذه القرارات والتشريعات تعرقل الجهود الجارية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتؤجج مشاعر الغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني".واختتم البيان بالقول إن "تلك القرارات تزيد المناخ السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعقيداً يوم بعد يوم".وصادقت الهيئة العامة للكنيست، يوم أمس الثلاثاء، بالقراءات الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء "قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 31 عضوا في الكنيست مقابل 18 معارضا.ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم، كاديم، حوميش، وسانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية، كما يلغي الحظر الذي كان مفروضا على الإسرائيليين بشأن العيش في المنطقة التي كانت تضم تلك المستوطنات شمالي الضفة الغربية.ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" شمالي الضفة الغربية والتي أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة عام 2005، فيما يسمح مشروع القانون بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها.وينص القانون على "عدم سريان البنود 23 حتى 27 التي تقيد وتمنع الدخول والمكوث في المناطق التي أخليت وتفوض قوات الأمن بمنع الدخول إلى هذه المناطق وإخراج كل من يمكث فيها وأيضا فرض العقوبات المحددة بهذا الخصوص على المناطق التي أخليت شمالي الضفة الغربية".

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