https://sputnikarabic.ae/20230322/وزير-البترول-المصري-إنتاج-منجم-السكري-52-مليون-أوقية-ذهب-حتى-فبراير-1075030321.html

وزير البترول المصري: إنتاج منجم السكري 5.2 مليون أوقية ذهب حتى فبراير

وزير البترول المصري: إنتاج منجم السكري 5.2 مليون أوقية ذهب حتى فبراير

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن إنتاج منجم السكري بلغ 5.2 مليون أوقية ذهب منذ بدء الإنتاج وحتى نهاية فبراير/ شباط الماضي. 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T12:45+0000

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ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن الملا قوله بأن إيرادات إنتاج منجم السكري تقدر بحوالى 7.5 مليار دولار، وقدرته المتوقعة على تحقيق المزيد في ظل الاستثمارات والنشاط الاستكشافي المكثف به.جاءت تصريحات الملا، خلال جولته التفقدية بمنجم السكري بالصحراء الشرقية، أوضح خلالها أن تنامى أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق مصر التعدينية في ظل دخول شركات تعدينية عالمية للسوق المصري يوفر فرص عمل في ظل حاجة النشاط لخدمات مساعدة وعمالة بشكل مكثف.يشار إلى أن منجم السكرى أضاف حوالي 2 مليون أوقية للاحتياطي المعدني، وذلك من خلال تكثيف أنشطته الاستكشافية العامين الماضيين، إضافة كما تم إطالة عمر المنجم تحت السطحى من 3 إلى 9 سنوات.ويأتي من بين أهم الإضافات التي حققها منجم السكري تنفيذ استكشاف جيوفيزيقى باستخدام تقنيات حديثة لأول مرة فى مصر، بالتعاون مع شركة خدمات البترول الجوية ، الذى تم بدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية ، كما تضمن العرض أنه من المستهدف إنتاج ما بين 450 إلى 480 ألف أوقية خلال العام الحالى 2023.يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني أعلنت شركة "سنتامين" الأسترالية المشغلة لمنجم السكري في مصر، نمو إنتاج الموقع الغني بودائع الذهب بنسبة 6% خلال عام 2022، وبذلك بلغ إنتاج المنجم نحو 441 ألف أوقية من الذهب بقيمة 788.4 مليون دولار، ارتفاعا من 415.3 ألف أوقية في العام 2021 بقيمة 733.3 مليون دولار.وقالت الشركة في تقرير، إن إنتاج المنجم بلغ 109.5 ألف أوقية في الربع الأخير من عام 2022، ارتفاعا من 107.5 ألف أوقية في نفس الفترة من عام 2021.

https://sputnikarabic.ae/20221213/مصر-احتياطيات-منجم-السكري-للذهب-تتجاوز-20-مليار-دولار-1071173102.html

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