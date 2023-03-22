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خبيرة تؤكد أن اليوان الصيني يستطيع الالتفاف على العقوبات الأمريكية
خبيرة تؤكد أن اليوان الصيني يستطيع الالتفاف على العقوبات الأمريكية
أكدت صوفيا ريازانوفا، الخبيرة في مركز كفاءات للبيانات الضخمة في جامعة موسكو الحكومية والأبحاث الروسية الصينية، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن استخدام اليوان... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T11:55+0000
2023-03-22T12:14+0000
اقتصاد
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ولاحظت ريازانوفا أنه "من أجل تبسيط التسويات المالية المتبادلة، من الممكن أيضا إدخال عملة صينية رقمية، والتي من شأنها إلغاء الارتباط بالدولار في إطار العلاقات الثنائية والمساهمة في تحرير التجارة العالمية".وتعتقد الخبيرة أنه وبشكل عام، كل من اليوان "التقليدي" وشكله الرقمي عبارة عن أدوات محتملة يمكن أن تساعد الصين نفسها والدول الشريكة لها، وفي المقام الأول روسيا، على تقليل اعتمادها على النظام المالي الدولي الحالي والالتفاف على العقوبات المالية الأمريكية، وزيادة التأثير على تطوير المعايير الدولية للتقنيات الرقمية.وتؤكد ريازانوفا، في الوقت نفسه، أن الانتقال السلس إلى استخدام اليوان الرقمي ممكن، أولا وقبل كل شيء، بين دول "الحزام والطريق"، ولكن هناك صعوبات في الطبيعة التنظيمية وقضايا الأمن السيبراني.يذكر أن "حزام واحد – طريق واحد" هي مبادرة الصين الدولية التي تهدف إلى تحسين طرق التجارة الحالية والمواصلات والممرات الاقتصادية القائمة وخلقها، والتي تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا.في اليوم السابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثات مع القيادة الصينية بصيغة موسعة، إن روسيا تؤيد استخدام اليوان في التسويات بين روسيا ودول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
https://sputnikarabic.ae/20230321/بوتين-روسيا-تدعم-استخدام-اليوان-في-المعاملات-التجارية-مع-دول-آسيا-وأفريقيا-وأمريكا-اللاتينية-1075002374.html
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اقتصاد
اقتصاد

خبيرة تؤكد أن اليوان الصيني يستطيع الالتفاف على العقوبات الأمريكية

11:55 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 12:14 GMT 22.03.2023)
© Fotolia / Kittiphan / عملة اليوان الصينية
عملة اليوان الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Fotolia / Kittiphan /
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أكدت صوفيا ريازانوفا، الخبيرة في مركز كفاءات للبيانات الضخمة في جامعة موسكو الحكومية والأبحاث الروسية الصينية، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن استخدام اليوان الصيني من شأنه أن يساعد على تجاوز العقوبات الأمريكية، وخفض ربط العملة بالدولار بالنسبة للصين وروسيا والدول الشريكة الأخرى.
ولاحظت ريازانوفا أنه "من أجل تبسيط التسويات المالية المتبادلة، من الممكن أيضا إدخال عملة صينية رقمية، والتي من شأنها إلغاء الارتباط بالدولار في إطار العلاقات الثنائية والمساهمة في تحرير التجارة العالمية".
وتعتقد الخبيرة أنه وبشكل عام، كل من اليوان "التقليدي" وشكله الرقمي عبارة عن أدوات محتملة يمكن أن تساعد الصين نفسها والدول الشريكة لها، وفي المقام الأول روسيا، على تقليل اعتمادها على النظام المالي الدولي الحالي والالتفاف على العقوبات المالية الأمريكية، وزيادة التأثير على تطوير المعايير الدولية للتقنيات الرقمية.
وتؤكد ريازانوفا، في الوقت نفسه، أن الانتقال السلس إلى استخدام اليوان الرقمي ممكن، أولا وقبل كل شيء، بين دول "الحزام والطريق"، ولكن هناك صعوبات في الطبيعة التنظيمية وقضايا الأمن السيبراني.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
بوتين: روسيا تدعم استخدام اليوان في المعاملات التجارية مع دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية
أمس, 17:52 GMT
يذكر أن "حزام واحد – طريق واحد" هي مبادرة الصين الدولية التي تهدف إلى تحسين طرق التجارة الحالية والمواصلات والممرات الاقتصادية القائمة وخلقها، والتي تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا.
في اليوم السابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثات مع القيادة الصينية بصيغة موسعة، إن روسيا تؤيد استخدام اليوان في التسويات بين روسيا ودول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
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