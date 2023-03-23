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https://sputnikarabic.ae/20230323/أكثر-من-مليون-شخص-يتظاهرون-في-فرنسا-احتجاجا-على-إصلاح-نظام-المعاشات-التقاعدية-1075079852.html
أكثر من مليون شخص يتظاهرون في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية
أكثر من مليون شخص يتظاهرون في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية
تظاهر أكثر من مليون شخص، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية، ضد قانون رفع سن التقاعد في جميع أنحاء البلاد، في حين بلغ عدد المشاركين، وفق نقابة الاتحاد العام للعمل،... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T20:36+0000
2023-03-23T20:36+0000
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وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الخميس، بأن "وزارة الداخلية أحصت 1.089 مليون متظاهر في فرنسا يوم الخميس. وهذا ضعف ما كان عليه في التظاهرة السابقة يوم 15 مارس/آذار (480 ألف)، ولكن أقل من التظاهرات الأولى يوم 19 يناير/كانون الثاني (1.12 مليون)، 31 يناير (1.27 مليون) و7 مارس (1.28 مليون)".وفقا لنقابة الاتحاد العام للعمل الفرنسية "CGT"، احتج 3.5 مليون شخص في العاصمة- وهو رقم قياسي.وقال ماكرون، أمس الأربعاء، إنه مستعد لقبول تراجع شعبيته لأن رفع سن تقاعد العاملين من 62 عاما إلى 64 عاما يخدم المصلحة العامة للدولة.وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت حشد 12 ألف فرد من قوات الأمن بينهم 5 آلاف في باريس وحدها، لمواجهة المحتجين.
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العالم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار فرنسا

أكثر من مليون شخص يتظاهرون في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية

20:36 GMT 23.03.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDاحتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد
احتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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تظاهر أكثر من مليون شخص، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية، ضد قانون رفع سن التقاعد في جميع أنحاء البلاد، في حين بلغ عدد المشاركين، وفق نقابة الاتحاد العام للعمل، 3.5 مليون مشارك.
وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الخميس، بأن "وزارة الداخلية أحصت 1.089 مليون متظاهر في فرنسا يوم الخميس. وهذا ضعف ما كان عليه في التظاهرة السابقة يوم 15 مارس/آذار (480 ألف)، ولكن أقل من التظاهرات الأولى يوم 19 يناير/كانون الثاني (1.12 مليون)، 31 يناير (1.27 مليون) و7 مارس (1.28 مليون)".
وفقا لنقابة الاتحاد العام للعمل الفرنسية "CGT"، احتج 3.5 مليون شخص في العاصمة- وهو رقم قياسي.
وقال ماكرون، أمس الأربعاء، إنه مستعد لقبول تراجع شعبيته لأن رفع سن تقاعد العاملين من 62 عاما إلى 64 عاما يخدم المصلحة العامة للدولة.
وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت حشد 12 ألف فرد من قوات الأمن بينهم 5 آلاف في باريس وحدها، لمواجهة المحتجين.
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