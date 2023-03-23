عربي
https://sputnikarabic.ae/20230323/البحرية-الأمريكية-تنفي-طرد-إحدى-سفنها-الحربية-من-بحر-الصين-الجنوبي-1075056794.html
البحرية الأمريكية تنفي طرد إحدى سفنها الحربية من بحر الصين الجنوبي
البحرية الأمريكية تنفي طرد إحدى سفنها الحربية من بحر الصين الجنوبي
نفت البحرية الأمريكية دخول إحدى سفنها الحربية إلى أجزاء من بحر الصين الجنوبي بصورة غير قانونية، مشيرة إلى أنها ستواصل القيام بدورياتها الروتينية وفقا للقانون... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T06:57+0000
2023-03-23T06:57+0000
رصد عسكري
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/16/1049329275_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9fd6a5a247161381fcb8b0a5cc63da25.jpg
ووصفت البحرية الأمريكية بيان الصين حول هذا الأمر بأنه خاطئ، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الخميس.ولفتت الصحيفة إلى أن البحرية الأمريكية أنكرت أن تكون الصين قد أجبرت مدمرة تابعة لها على المغادرة بعدما دخلت المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي بصورة غير قانونية.وصرح الجيش الصيني في بيان سابق، اليوم الخميس، أن المدمرة الصاروخية "يو إس إس ميليوس" دخلت المياه الإقليمية للصين دون موافقة بصورة تقوض السلام والاستقرار في منطقة تمثل ممرا مائيا مزدحما".ورغم ذلك، فإن بحرية الولايات المتحدة الأمريكية نفت البيان الصيني، مشيرة إلى أن المدمرة "ميليوس" كانت تقوم بمهام روتينية في بحر الصين الجنوبي وأنه لم يتم طردها من المنطقة".وتابع بيان البحرية الأمريكية: "سنواصل الإبحار والطيران والعمل حيثما كان ذلك مسموحا به وفقا للقانون الدولي".
https://sputnikarabic.ae/20221231/لماذا-ترسل-أمريكا-طائرات-آر-سي---135-فوق-بحر-الصين-الجنوبي-1071802462.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/16/1049329275_168:0:1068:675_1920x0_80_0_0_e135c2c927629b8eae74a6685febb7e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن

البحرية الأمريكية تنفي طرد إحدى سفنها الحربية من بحر الصين الجنوبي

06:57 GMT 23.03.2023
© AFP 2023 / SAMUEL HARDGROVEالمدمرة الأمريكية أرلي بارك
المدمرة الأمريكية أرلي بارك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / SAMUEL HARDGROVE
تابعنا عبرTelegram
نفت البحرية الأمريكية دخول إحدى سفنها الحربية إلى أجزاء من بحر الصين الجنوبي بصورة غير قانونية، مشيرة إلى أنها ستواصل القيام بدورياتها الروتينية وفقا للقانون الدولي.
ووصفت البحرية الأمريكية بيان الصين حول هذا الأمر بأنه خاطئ، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الخميس.
ولفتت الصحيفة إلى أن البحرية الأمريكية أنكرت أن تكون الصين قد أجبرت مدمرة تابعة لها على المغادرة بعدما دخلت المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي بصورة غير قانونية.
طائرة صريج بوينغ كا سي 135 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
لماذا ترسل أمريكا طائرات "آر سي - 135" فوق بحر الصين الجنوبي؟
31 ديسمبر 2022, 20:57 GMT
وصرح الجيش الصيني في بيان سابق، اليوم الخميس، أن المدمرة الصاروخية "يو إس إس ميليوس" دخلت المياه الإقليمية للصين دون موافقة بصورة تقوض السلام والاستقرار في منطقة تمثل ممرا مائيا مزدحما".
ورغم ذلك، فإن بحرية الولايات المتحدة الأمريكية نفت البيان الصيني، مشيرة إلى أن المدمرة "ميليوس" كانت تقوم بمهام روتينية في بحر الصين الجنوبي وأنه لم يتم طردها من المنطقة".
وتابع بيان البحرية الأمريكية: "سنواصل الإبحار والطيران والعمل حيثما كان ذلك مسموحا به وفقا للقانون الدولي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала