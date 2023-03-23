https://sputnikarabic.ae/20230323/البحرية-الأمريكية-تنفي-طرد-إحدى-سفنها-الحربية-من-بحر-الصين-الجنوبي-1075056794.html
البحرية الأمريكية تنفي طرد إحدى سفنها الحربية من بحر الصين الجنوبي
البحرية الأمريكية تنفي طرد إحدى سفنها الحربية من بحر الصين الجنوبي
نفت البحرية الأمريكية دخول إحدى سفنها الحربية إلى أجزاء من بحر الصين الجنوبي بصورة غير قانونية، مشيرة إلى أنها ستواصل القيام بدورياتها الروتينية وفقا للقانون... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T06:57+0000
2023-03-23T06:57+0000
2023-03-23T06:57+0000
رصد عسكري
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/16/1049329275_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9fd6a5a247161381fcb8b0a5cc63da25.jpg
ووصفت البحرية الأمريكية بيان الصين حول هذا الأمر بأنه خاطئ، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الخميس.ولفتت الصحيفة إلى أن البحرية الأمريكية أنكرت أن تكون الصين قد أجبرت مدمرة تابعة لها على المغادرة بعدما دخلت المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي بصورة غير قانونية.وصرح الجيش الصيني في بيان سابق، اليوم الخميس، أن المدمرة الصاروخية "يو إس إس ميليوس" دخلت المياه الإقليمية للصين دون موافقة بصورة تقوض السلام والاستقرار في منطقة تمثل ممرا مائيا مزدحما".ورغم ذلك، فإن بحرية الولايات المتحدة الأمريكية نفت البيان الصيني، مشيرة إلى أن المدمرة "ميليوس" كانت تقوم بمهام روتينية في بحر الصين الجنوبي وأنه لم يتم طردها من المنطقة".وتابع بيان البحرية الأمريكية: "سنواصل الإبحار والطيران والعمل حيثما كان ذلك مسموحا به وفقا للقانون الدولي".
https://sputnikarabic.ae/20221231/لماذا-ترسل-أمريكا-طائرات-آر-سي---135-فوق-بحر-الصين-الجنوبي-1071802462.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/16/1049329275_168:0:1068:675_1920x0_80_0_0_e135c2c927629b8eae74a6685febb7e4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن
البحرية الأمريكية تنفي طرد إحدى سفنها الحربية من بحر الصين الجنوبي
تابعنا عبر
نفت البحرية الأمريكية دخول إحدى سفنها الحربية إلى أجزاء من بحر الصين الجنوبي بصورة غير قانونية، مشيرة إلى أنها ستواصل القيام بدورياتها الروتينية وفقا للقانون الدولي.
ووصفت البحرية الأمريكية بيان الصين حول هذا الأمر بأنه خاطئ، حسبما ذكرت
صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الخميس.
ولفتت الصحيفة إلى أن البحرية الأمريكية أنكرت أن تكون الصين قد أجبرت مدمرة تابعة لها على المغادرة بعدما دخلت المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي بصورة غير قانونية.
31 ديسمبر 2022, 20:57 GMT
وصرح الجيش الصيني في بيان سابق، اليوم الخميس، أن المدمرة الصاروخية
"يو إس إس ميليوس" دخلت المياه الإقليمية للصين دون موافقة بصورة تقوض السلام والاستقرار في منطقة تمثل ممرا مائيا مزدحما".
ورغم ذلك، فإن بحرية الولايات المتحدة الأمريكية نفت البيان الصيني، مشيرة إلى أن المدمرة "ميليوس" كانت تقوم بمهام روتينية
في بحر الصين الجنوبي وأنه لم يتم طردها من المنطقة".
وتابع بيان البحرية الأمريكية
: "سنواصل الإبحار والطيران والعمل حيثما كان ذلك مسموحا به وفقا للقانون الدولي".