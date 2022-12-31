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https://sputnikarabic.ae/20221231/لماذا-ترسل-أمريكا-طائرات-آر-سي---135-فوق-بحر-الصين-الجنوبي-1071802462.html
لماذا ترسل أمريكا طائرات "آر سي - 135" فوق بحر الصين الجنوبي؟
لماذا ترسل أمريكا طائرات "آر سي - 135" فوق بحر الصين الجنوبي؟
تمثل طائرات "آر سي - 135" إحدى وسائل الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد عليها في مهام الاستطلاع وجمع المعلومات عن دول أخرى. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T20:57+0000
2022-12-31T20:57+0000
رصد عسكري
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتم تصميم الطائرة لتكون منصة طائرة للاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية التي تشمل تحديد الأهداف الأرضية في المناطق المستهدفة لتقييم الوضع العسكري للدول الأخرى ورصد تحركات قواتها العسكرية، حسبما يقول موقع "مليتاري فاكتوري" الأمريكي.وتصنع هذه الطائرة شركة "بوينغ" الأمريكية ولا تستخدمها سوى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ويتكون طاقمها من 27 فردا.ويرجع تاريخ تصنيع الطائرة إلى عام 1962، وهي لا تزال في الخدمة حتى الآن.ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟يمكن للطائرة تغيير ارتفاعاها بسرعة 1494 متر في الدقيقة، وتكون محملة بأجهزة خاصة بطبيعة المهام التي تقوم بها.وترسل الولايات المتحدة الأمريكية طائرة "آر سي - 135" إلى للتحليق في أجواء بحر الصين الجنوبي لجمع معلومات استخباراتية، لكنه تم إجبارها على الهرب، الأسبوع الماضي، عندما اعترضتها مقاتلة تابعة للقوات الجوية الصينية من طراز "جي - 11".
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رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

لماذا ترسل أمريكا طائرات "آر سي - 135" فوق بحر الصين الجنوبي؟

20:57 GMT 31.12.2022
© Photo / Public domainطائرة صريج "بوينغ كا سي 135"
طائرة صريج بوينغ كا سي 135 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© Photo / Public domain
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تمثل طائرات "آر سي - 135" إحدى وسائل الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد عليها في مهام الاستطلاع وجمع المعلومات عن دول أخرى.
وتم تصميم الطائرة لتكون منصة طائرة للاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية التي تشمل تحديد الأهداف الأرضية في المناطق المستهدفة لتقييم الوضع العسكري للدول الأخرى ورصد تحركات قواتها العسكرية، حسبما يقول موقع "مليتاري فاكتوري" الأمريكي.
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وتصنع هذه الطائرة شركة "بوينغ" الأمريكية ولا تستخدمها سوى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ويتكون طاقمها من 27 فردا.
ويرجع تاريخ تصنيع الطائرة إلى عام 1962، وهي لا تزال في الخدمة حتى الآن.

ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟

الطول: 41.6 متر.
العرض: 39.9 متر.
الارتفاع: 12.7 متر.
الوزن فارغة: نحو 79.5 طن.
وزن الإقلاع بكامل الحمولة: 146 طنا.
السرعة القصوى: 935 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 15 ألفا و200 متر.
المدى: 5 آلاف و550 كلم.
يمكن للطائرة تغيير ارتفاعاها بسرعة 1494 متر في الدقيقة، وتكون محملة بأجهزة خاصة بطبيعة المهام التي تقوم بها.
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