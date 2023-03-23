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https://sputnikarabic.ae/20230323/الجزائر-تسرع-عملية-الانتقال-الطاقوي-1075067978.html
الجزائر تسرع عملية الانتقال الطاقوي
الجزائر تسرع عملية الانتقال الطاقوي
قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، اليوم الخميس، إن الجزائر تطمح إلى تسريع انتقالها الطاقوي، مؤكدًا التزام بلاده بمواكبة التطور السريع في عالم... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T12:38+0000
2023-03-23T12:38+0000
وزارة الطاقة الجزائرية
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وأكد الوزير على الأثر الكبير للتغيرات المناخية على المستوى العالمي للتطور الطاقوي، معتبرا أن هذا يتطلب من الحكومة الجزائرية تكثيف العمل مع قطاع الطاقة لمواجهة تحديات التغييرات المناخية.وشدد عرقاب على ضرورة بناء اقتصاد وطني قوي وعصري مبني على مزيج متوازن من مصادر الطاقة.وأوضح أن العمل يتم بشفافية وتنسيق عالٍ بهدف تحقيق أقصى درجات التعاون التي تمت المبادرة بها من أجل دعم البيئة المحلية من حيث البحث والتطوير، أو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية البيئية.
https://sputnikarabic.ae/20230322/الجزائر-تعلن-تفكيك-شبكة-دولية-لتهريب-المهاجرين-نحو-أوروبا-1075049985.html
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وزارة الطاقة الجزائرية
وزارة الطاقة الجزائرية

الجزائر تسرع عملية الانتقال الطاقوي

12:38 GMT 23.03.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
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قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، اليوم الخميس، إن الجزائر تطمح إلى تسريع انتقالها الطاقوي، مؤكدًا التزام بلاده بمواكبة التطور السريع في عالم الطاقة نحو الطاقة المستدامة.
وأكد الوزير على الأثر الكبير للتغيرات المناخية على المستوى العالمي للتطور الطاقوي، معتبرا أن هذا يتطلب من الحكومة الجزائرية تكثيف العمل مع قطاع الطاقة لمواجهة تحديات التغييرات المناخية.
وشدد عرقاب على ضرورة بناء اقتصاد وطني قوي وعصري مبني على مزيج متوازن من مصادر الطاقة.
الهلال الاحمر ينتشل 13 جثة لمهاجرين غير الشرعيين في الصحراء الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
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أمس, 19:38 GMT
وأوضح أن العمل يتم بشفافية وتنسيق عالٍ بهدف تحقيق أقصى درجات التعاون التي تمت المبادرة بها من أجل دعم البيئة المحلية من حيث البحث والتطوير، أو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية البيئية.
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