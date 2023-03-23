https://sputnikarabic.ae/20230323/الدفاع-الروسية-تطلق-صاروخا-يحمل-قمرا-صناعيا-من-قاعدة-بليسيتسك-الفضائية--1075061560.html
الدفاع الروسية تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا من قاعدة بليسيتسك الفضائية
الدفاع الروسية تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا من قاعدة بليسيتسك الفضائية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنها أطلقت صاروخًا من طراز " سويوز 2.1" يحمل قمرًا صناعيًا عسكريًا من قاعدة بليسيتسك الفضائية. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T09:34+0000
2023-03-23T09:34+0000
2023-03-23T09:34+0000
روسيا
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وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا رسميًا جاء فيه: "تم إطلاق الصاروخ من طراز " سويوز 2.1" من محطة الفضاء الحكومية التجريبية التابعة لوزارة الدفاع في روسيا في منطقة أرخانغليسك".ويعد هذا الإطلاق الخامس لصاروخ روسي في عام 2023، والإطلاق الثالث لصاروخ سويوز والأول من قاعدة بليسيتسك الفضائية. وفي العام الماضي، تم إطلاق 13 صاروخًا روسيًا من بليسيتسك الفضائية، وتم إرسال 22 صاروخًا إلى الفضاء من الأراضي الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221015/الدفاع-الروسية-تعلن-إطلاق-قمر-صناعي-لخدمة-القوات-المسلحة-1069072502.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا من قاعدة بليسيتسك الفضائية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنها أطلقت صاروخًا من طراز " سويوز 2.1" يحمل قمرًا صناعيًا عسكريًا من قاعدة بليسيتسك الفضائية.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا رسميًا جاء فيه: "تم إطلاق الصاروخ من طراز " سويوز 2.1" من محطة الفضاء الحكومية التجريبية التابعة لوزارة الدفاع في روسيا في منطقة أرخانغليسك".
15 أكتوبر 2022, 20:56 GMT
ويعد هذا الإطلاق الخامس لصاروخ روسي في عام 2023، والإطلاق الثالث لصاروخ سويوز والأول من قاعدة بليسيتسك الفضائية.
وفي العام الماضي، تم إطلاق 13 صاروخًا روسيًا من بليسيتسك الفضائية، وتم إرسال 22 صاروخًا إلى الفضاء من الأراضي الروسية.