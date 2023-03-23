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https://sputnikarabic.ae/20230323/الدفاع-الروسية-تطلق-صاروخا-يحمل-قمرا-صناعيا-من-قاعدة-بليسيتسك-الفضائية--1075061560.html
الدفاع الروسية تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا من قاعدة بليسيتسك الفضائية
الدفاع الروسية تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا من قاعدة بليسيتسك الفضائية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنها أطلقت صاروخًا من طراز " سويوز 2.1" يحمل قمرًا صناعيًا عسكريًا من قاعدة بليسيتسك الفضائية. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T09:34+0000
2023-03-23T09:34+0000
روسيا
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وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا رسميًا جاء فيه: "تم إطلاق الصاروخ من طراز " سويوز 2.1" من محطة الفضاء الحكومية التجريبية التابعة لوزارة الدفاع في روسيا في منطقة أرخانغليسك".ويعد هذا الإطلاق الخامس لصاروخ روسي في عام 2023، والإطلاق الثالث لصاروخ سويوز والأول من قاعدة بليسيتسك الفضائية. وفي العام الماضي، تم إطلاق 13 صاروخًا روسيًا من بليسيتسك الفضائية، وتم إرسال 22 صاروخًا إلى الفضاء من الأراضي الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221015/الدفاع-الروسية-تعلن-إطلاق-قمر-صناعي-لخدمة-القوات-المسلحة-1069072502.html
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روسيا

الدفاع الروسية تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا من قاعدة بليسيتسك الفضائية

09:34 GMT 23.03.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورمنصة بليسيتسك الفضائية
منصة بليسيتسك الفضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنها أطلقت صاروخًا من طراز " سويوز 2.1" يحمل قمرًا صناعيًا عسكريًا من قاعدة بليسيتسك الفضائية.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا رسميًا جاء فيه: "تم إطلاق الصاروخ من طراز " سويوز 2.1" من محطة الفضاء الحكومية التجريبية التابعة لوزارة الدفاع في روسيا في منطقة أرخانغليسك".
صاروخ أنغارا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
الدفاع الروسية تعلن إطلاق قمر صناعي لخدمة القوات المسلحة
15 أكتوبر 2022, 20:56 GMT
ويعد هذا الإطلاق الخامس لصاروخ روسي في عام 2023، والإطلاق الثالث لصاروخ سويوز والأول من قاعدة بليسيتسك الفضائية.
وفي العام الماضي، تم إطلاق 13 صاروخًا روسيًا من بليسيتسك الفضائية، وتم إرسال 22 صاروخًا إلى الفضاء من الأراضي الروسية.
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