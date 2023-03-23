https://sputnikarabic.ae/20230323/المدير-العام-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يشكر-غوتيريش-على-دعم-البعثة-في-محطة-زابوروجيه-1075054924.html
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكر غوتيريش على دعم البعثة في محطة زابوروجيه
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكر غوتيريش على دعم البعثة في محطة زابوروجيه
شكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دعمه لبعثه الوكالة في محطة زابوروجيه النووية. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T03:54+0000
2023-03-23T03:54+0000
2023-03-23T05:03+0000
انطونيو غوتيريش
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موسكو – سبوتنيك. وكتب غروسي في تغريدة: "أقدر دعم الأمم المتحدة لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضرورية، الهادفة لحماية محطة زابوروجيا الأوكرانية، وأعول على مواصلة التعاون خلال حل هذه المشكلة ومشاكل دولية هامة أخرى".هذا، وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها؛ ومنذ آذار/ مارس، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ آذار/ مارس 2022، بتأمين المحطة؛ وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sputnikarabic.ae/20230319/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يصد-هجوما-للقوميين-الأوكرانيين-في-مقاطعة-زابوروجيه-1074901073.html
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انطونيو غوتيريش, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
انطونيو غوتيريش, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكر غوتيريش على دعم البعثة في محطة زابوروجيه
03:54 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 05:03 GMT 23.03.2023) تابعنا عبر
شكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دعمه لبعثه الوكالة في محطة زابوروجيه النووية.
موسكو – سبوتنيك
. وكتب غروسي في تغريدة: "أقدر دعم الأمم المتحدة لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضرورية، الهادفة لحماية محطة زابوروجيا الأوكرانية، وأعول على مواصلة التعاون خلال حل هذه المشكلة ومشاكل دولية هامة أخرى".
هذا، وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار
، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.
وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها؛ ومنذ آذار/ مارس، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.
وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ آذار/ مارس 2022، بتأمين المحطة؛ وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.