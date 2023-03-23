https://sputnikarabic.ae/20230323/بلومبرغ-تكشف-ما-تخشاه-الولايات-المتحدة-من-المقترح-الصيني-للهدنة-في-أوكرانيا-1075060527.html

"وكالة" تكشف ما تخشاه الولايات المتحدة من المقترح الصيني للسلام في أوكرانيا

"وكالة" تكشف ما تخشاه الولايات المتحدة من المقترح الصيني للسلام في أوكرانيا

وصفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اجتماعات الرئيس الصيني شي جين بينغ بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بغير المريحة، في وقت ناقشا خلاله المقترح الصيني للتسوية... 23.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-23T08:57+0000

2023-03-23T08:57+0000

2023-03-23T09:01+0000

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وأعرب المسؤولون الأمريكيون علنا عن شكوكهم بشأن خطة الصين للهدنة، واصفين إياها أنها تخدم الجانب الروسي، وبالتالي حصولها على مكاسب إقليمية، بحسب ما نشرت وكالة "بلومبرغ".أضافت الوكالة في تقرير لها أن اجتماع الرئيسيين لم يكن هو الشيء الوحيد الذي أثار شعورا بعدم الارتياح لدى الإدارة الأمريكية وإنما المقترح الصيني للهدنة.وعلق كريستوفر جونسون، رئيس مجموعة "استراتيجيات الصين"، وهي شركة استشارية للمخاطر السياسية، قائلا: "إن شي- الرئيس الصيني- يدخل وفقا لشروطه وهذا ما يسبب الذعر داخل الإدارة الأمريكية".وكان وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، وصف أن إدارة الرئيس جو بايدن ارتكبت خطأ استراتيجيا.وأشار إلى أن كل محاولات السلطات الأمريكية لجعل زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى موسكو تافهة، أصبحت "خطأ استراتيجيًا فادحًا". وقال بومبيو:ووصل الرئيس الصيني إلى روسيا، يوم الاثنين، في زيارة لثلاثة أيام، وهي أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.

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