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https://sputnikarabic.ae/20230323/دولة-أوروبية-تعلن-إيقاف-مساعداتها-العسكرية-لأوكرانيا-بسبب-نفاد-مستودعاتها-1075055813.html
دولة أوروبية تعلن إيقاف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا بسبب نفاد مستودعاتها
دولة أوروبية تعلن إيقاف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا بسبب نفاد مستودعاتها
أعلن رئيس جمهورية التشيك، يوم أمس الأربعاء، أن بلاده لم تعد قادرة على مساعدة أوكرانيا عسكريا من خلال توريد الأسلحة، وذلك بسبب النقص الذي تعاني منه مستودعاتها... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T05:45+0000
2023-03-23T05:58+0000
العالم
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جاءت تصريحات الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "Süddeutsche Zeitung" الألمانية قال خلالها إن "جمهورية التشيك ساعدت أوكرانيا قدر الإمكان في نقل وتوريد الأسلحة والبلاد غير قادرة على إنتاج الذخيرة بشكل كاف والمستودعات العسكرية باتت تعاني من نقص ملموس".كما وافق بافيل على قرار ألمانيا بنقل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، والذي "فتح الباب أمام جميع الدول الأخرى"، مشيراً إلى أن كييف بحاجة إلى عربات مدرعة ومدفعية وذخيرة وأنظمة دفاع جوي من أجل "هجوم ناجح". وشدد الرئيس التشيكي على أن "مقاتلات ميغ 29 التي تعتزم بولندا وسلوفاكيا نقلها إلى أوكرانيا، ستساعد وكل طائرة بهذا الإطار مهمة"، مضيفًا أن توفير الطائرات الغربية سيكون خطوة منطقية، معتبراً أن هذا العام سيكون حاسما لتطور الحرب.
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العالم
العالم

دولة أوروبية تعلن إيقاف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا بسبب نفاد مستودعاتها

05:45 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 05:58 GMT 23.03.2023)
© AFP 2023 / Petras Malukasدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / Petras Malukas
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أعلن رئيس جمهورية التشيك، يوم أمس الأربعاء، أن بلاده لم تعد قادرة على مساعدة أوكرانيا عسكريا من خلال توريد الأسلحة، وذلك بسبب النقص الذي تعاني منه مستودعاتها العسكرية.
جاءت تصريحات الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "Süddeutsche Zeitung" الألمانية قال خلالها إن "جمهورية التشيك ساعدت أوكرانيا قدر الإمكان في نقل وتوريد الأسلحة والبلاد غير قادرة على إنتاج الذخيرة بشكل كاف والمستودعات العسكرية باتت تعاني من نقص ملموس".

وفقا للرئيس التشيكي فإن بلاده لديها الفرصة في توسيع الإنتاج في مجال الدفاع الجوي والذخيرة، ولكن هناك مشكلة بسبب نقص العمالة مع معدل البطالة الحالي المنخفض للغاية في الجمهورية، لافتاً إلى أن الخروج من الوضع يتطلب جذب العمال من أوكرانيا.

رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
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05:05 GMT
كما وافق بافيل على قرار ألمانيا بنقل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، والذي "فتح الباب أمام جميع الدول الأخرى"، مشيراً إلى أن كييف بحاجة إلى عربات مدرعة ومدفعية وذخيرة وأنظمة دفاع جوي من أجل "هجوم ناجح".
وشدد الرئيس التشيكي على أن "مقاتلات ميغ 29 التي تعتزم بولندا وسلوفاكيا نقلها إلى أوكرانيا، ستساعد وكل طائرة بهذا الإطار مهمة"، مضيفًا أن توفير الطائرات الغربية سيكون خطوة منطقية، معتبراً أن هذا العام سيكون حاسما لتطور الحرب.
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