https://sputnikarabic.ae/20230323/مدفيديف-حول-انضمام-أوكرانيا-للناتو-روسيا-تحصل-على-جار-يرغب-بتصنيع-السلاح-النووي-1075055257.html
مدفيديف حول انضمام أوكرانيا للناتو: روسيا تحصل على جار يرغب بتصنيع السلاح النووي
مدفيديف حول انضمام أوكرانيا للناتو: روسيا تحصل على جار يرغب بتصنيع السلاح النووي
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أنه في حال انضمام أوكرانيا للناتو ستحصل روسيا على جار يدخل في حلف معاد ويرغب بتصنيع أسلحة نووية. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T05:05+0000
2023-03-23T05:05+0000
2023-03-23T05:13+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103725/50/1037255037_0:0:2811:1581_1920x0_80_0_0_d7b98fa97c970756eb5ca7a376cc1e3f.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقال مدفيديف في مقابلة كبيرة مع الصحفيين: "في أوكرانيا يصنعون صواريخ، لقد كان هناك مجمع صاروخي نووي. وفي النتيجة سنحصل على جار يدخل في حلف غير ودي، ويعتزم تصنيع أسلحة نووية. سأذكر بأن زعيم أوكرانيا قال ذلك قبل بداية العملية، أي في نهاية عام 2021".وسبق أن أعلن فلاديمير زيلينسكي في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر، أن أوكرانيا تتقدم بطلب الانضمام إلى الناتو على وجه الاستعجال؛ وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان إلى أن الفترة الحالية تعد وقتا غير مناسب لتنفيذ مثل هذا الإجراء.وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق، أن أوكرانيا تقدمت بطلب انضمام سريع إلى حلف الناتو، لكن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، علّق على هذا الطلب، قائلا إن الحلف يركز فقط حاليا على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.يذكر أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، صرح في وقت سابق، بأن الوقت ليس مناسبا للمضي في عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20221130/الناتو-مهمة-أوكرانيا-ليس-الانضمام-إلى-الحلف-بل-بقاؤها-كدولة-1070697257.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103725/50/1037255037_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1b0110f45dc938bd45b2fe58a795cb1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
مدفيديف حول انضمام أوكرانيا للناتو: روسيا تحصل على جار يرغب بتصنيع السلاح النووي
05:05 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 05:13 GMT 23.03.2023) تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أنه في حال انضمام أوكرانيا للناتو ستحصل روسيا على جار يدخل في حلف معاد ويرغب بتصنيع أسلحة نووية.
موسكو – سبوتنيك
. وقال مدفيديف في مقابلة كبيرة مع الصحفيين: "في أوكرانيا يصنعون صواريخ، لقد كان هناك مجمع صاروخي نووي. وفي النتيجة سنحصل على جار يدخل في حلف غير ودي، ويعتزم تصنيع أسلحة نووية. سأذكر بأن زعيم أوكرانيا قال ذلك قبل بداية العملية، أي في نهاية عام 2021".
30 نوفمبر 2022, 12:40 GMT
وسبق أن أعلن فلاديمير زيلينسكي في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر، أن أوكرانيا تتقدم بطلب الانضمام إلى الناتو على وجه الاستعجال؛ وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان إلى أن الفترة الحالية تعد وقتا غير مناسب لتنفيذ مثل هذا الإجراء.
وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق، أن أوكرانيا تقدمت بطلب انضمام سريع إلى حلف الناتو
، لكن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، علّق على هذا الطلب، قائلا إن الحلف يركز فقط حاليا على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.
يذكر أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، صرح في وقت سابق، بأن الوقت ليس مناسبا للمضي في عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو
.