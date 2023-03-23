https://sputnikarabic.ae/20230323/رئيس-الأركان-الأمريكي-علينا-مضاعفة-ميزانيتها-الدفاعية-إذا-انهار-النظام-العالمي-بسبب-أحداث-أوكرانيا-1075078233.html
رئيس الأركان الأمريكي: علينا مضاعفة ميزانيتها الدفاعية إذا انهار النظام العالمي بسبب أحداث أوكرانيا
رئيس الأركان الأمريكي: علينا مضاعفة ميزانيتها الدفاعية إذا انهار النظام العالمي بسبب أحداث أوكرانيا
صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أنه سيتعين على الولايات المتحدة مضاعفة ميزانيتها الدفاعية القياسية بالفعل إذا أدى الصراع في أوكرانيا إلى... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T19:34+0000
2023-03-23T19:34+0000
2023-03-23T19:34+0000
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أخبار أوكرانيا
واشنطن
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وقال ميلي في جلسة استماع في الكونغرس إنه "سيتعين على الولايات المتحدة مضاعفة ميزانيتها الدفاعية بالفعل إذا أدت الأحداث في أوكرانيا إلى انهيار النظام العالمي بعد الحرب وبدء صراع بين القوى العظمى". ووصف بقاء أوكرانيا "كدولة حرة ذات سيادة ومستقلة بأرض متكاملة" شرطًا للحفاظ على النظام الذي تم تشكيله رسميًا بعد الحرب العالمية الثانية ولا يزال يحمي البشرية من الثالثة، بحسب قوله.أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، يوم الثلاثاء، أن أمريكا قررت نقل نسخة قديمة من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا من أجل تسريع عمليات التسليم.وقال رايدر في مؤتمر صحفي: "قررت وزارة الدفاع، بالتنسيق الوثيق مع أوكرانيا، تزويد دبابات أبرامز من طراز "إم 1 إيه 1"، مما سيسمح لنا بتسريع وقت التسليم بشكل كبير".ووفقا له، فإن الأمر سيستغرق نحو عام لإرسال ثلاثين دبابة من طراز "أبرامز إم 1 إيه 2"، في حين أنه من الممكن إعداد الدبابات من طراز "إم 1 إيه 1" للنقل بشكل أسرع ودون خسائر فادحة في القدرات القتالية.
https://sputnikarabic.ae/20230323/أوستن-واشنطن-ستزود-أوكرانيا-بدبابات-أبرامز-من-مخزون-البنتاغون-دون-شراء-دبابات-جديدة--1075076222.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, طلب مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا, واشنطن
العالم, طلب مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا, واشنطن
رئيس الأركان الأمريكي: علينا مضاعفة ميزانيتها الدفاعية إذا انهار النظام العالمي بسبب أحداث أوكرانيا
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صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أنه سيتعين على الولايات المتحدة مضاعفة ميزانيتها الدفاعية القياسية بالفعل إذا أدى الصراع في أوكرانيا إلى انهيار النظام العالمي وبدء صراع القوى العظمى.
وقال ميلي في جلسة استماع في الكونغرس إنه "سيتعين على الولايات المتحدة مضاعفة ميزانيتها الدفاعية بالفعل إذا أدت الأحداث في أوكرانيا إلى انهيار النظام العالمي بعد الحرب وبدء صراع بين القوى العظمى". ووصف بقاء أوكرانيا "كدولة حرة ذات سيادة ومستقلة بأرض متكاملة" شرطًا للحفاظ على النظام الذي تم تشكيله رسميًا بعد الحرب العالمية الثانية ولا يزال يحمي البشرية من الثالثة، بحسب قوله.
وأضاف: "إذا ذهب النظام العالمي القائم على القواعد، والذي يبلغ من العمر 80 عامًا بالفعل، إلى استنزاف... فسنضاعف ميزانياتنا الدفاعية، لأن حقبة لن تبدأ في المنافسة، بل صراع القوى العظمى، وهذا أمر خطير للغاية للعالم كله".
أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، يوم الثلاثاء، أن أمريكا قررت نقل نسخة قديمة من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا من أجل تسريع عمليات التسليم.
وقال رايدر في مؤتمر صحفي: "قررت وزارة الدفاع، بالتنسيق الوثيق مع أوكرانيا، تزويد دبابات أبرامز من طراز "إم 1 إيه 1"، مما سيسمح لنا بتسريع وقت التسليم بشكل كبير".
ووفقا له، فإن الأمر سيستغرق نحو عام لإرسال ثلاثين دبابة من طراز "أبرامز إم 1 إيه 2"، في حين أنه من الممكن إعداد الدبابات من طراز "إم 1 إيه 1" للنقل بشكل أسرع ودون خسائر فادحة في القدرات القتالية.