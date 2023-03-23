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مصدر في الخارجية السعودية يؤكد بدء محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230323/رئيس-الأركان-الأمريكي-علينا-مضاعفة-ميزانيتها-الدفاعية-إذا-انهار-النظام-العالمي-بسبب-أحداث-أوكرانيا-1075078233.html
رئيس الأركان الأمريكي: علينا مضاعفة ميزانيتها الدفاعية إذا انهار النظام العالمي بسبب أحداث أوكرانيا
رئيس الأركان الأمريكي: علينا مضاعفة ميزانيتها الدفاعية إذا انهار النظام العالمي بسبب أحداث أوكرانيا
صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أنه سيتعين على الولايات المتحدة مضاعفة ميزانيتها الدفاعية القياسية بالفعل إذا أدى الصراع في أوكرانيا إلى... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T19:34+0000
2023-03-23T19:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
طلب مساعدات عسكرية
أخبار أوكرانيا
واشنطن
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وقال ميلي في جلسة استماع في الكونغرس إنه "سيتعين على الولايات المتحدة مضاعفة ميزانيتها الدفاعية بالفعل إذا أدت الأحداث في أوكرانيا إلى انهيار النظام العالمي بعد الحرب وبدء صراع بين القوى العظمى". ووصف بقاء أوكرانيا "كدولة حرة ذات سيادة ومستقلة بأرض متكاملة" شرطًا للحفاظ على النظام الذي تم تشكيله رسميًا بعد الحرب العالمية الثانية ولا يزال يحمي البشرية من الثالثة، بحسب قوله.أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، يوم الثلاثاء، أن أمريكا قررت نقل نسخة قديمة من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا من أجل تسريع عمليات التسليم.وقال رايدر في مؤتمر صحفي: "قررت وزارة الدفاع، بالتنسيق الوثيق مع أوكرانيا، تزويد دبابات أبرامز من طراز "إم 1 إيه 1"، مما سيسمح لنا بتسريع وقت التسليم بشكل كبير".ووفقا له، فإن الأمر سيستغرق نحو عام لإرسال ثلاثين دبابة من طراز "أبرامز إم 1 إيه 2"، في حين أنه من الممكن إعداد الدبابات من طراز "إم 1 إيه 1" للنقل بشكل أسرع ودون خسائر فادحة في القدرات القتالية.
https://sputnikarabic.ae/20230323/أوستن-واشنطن-ستزود-أوكرانيا-بدبابات-أبرامز-من-مخزون-البنتاغون-دون-شراء-دبابات-جديدة--1075076222.html
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العالم, طلب مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا, واشنطن
العالم, طلب مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا, واشنطن

رئيس الأركان الأمريكي: علينا مضاعفة ميزانيتها الدفاعية إذا انهار النظام العالمي بسبب أحداث أوكرانيا

19:34 GMT 23.03.2023
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصوررئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي
رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© Sputnik . Стрингер
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صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أنه سيتعين على الولايات المتحدة مضاعفة ميزانيتها الدفاعية القياسية بالفعل إذا أدى الصراع في أوكرانيا إلى انهيار النظام العالمي وبدء صراع القوى العظمى.
وقال ميلي في جلسة استماع في الكونغرس إنه "سيتعين على الولايات المتحدة مضاعفة ميزانيتها الدفاعية بالفعل إذا أدت الأحداث في أوكرانيا إلى انهيار النظام العالمي بعد الحرب وبدء صراع بين القوى العظمى". ووصف بقاء أوكرانيا "كدولة حرة ذات سيادة ومستقلة بأرض متكاملة" شرطًا للحفاظ على النظام الذي تم تشكيله رسميًا بعد الحرب العالمية الثانية ولا يزال يحمي البشرية من الثالثة، بحسب قوله.
وأضاف: "إذا ذهب النظام العالمي القائم على القواعد، والذي يبلغ من العمر 80 عامًا بالفعل، إلى استنزاف... فسنضاعف ميزانياتنا الدفاعية، لأن حقبة لن تبدأ في المنافسة، بل صراع القوى العظمى، وهذا أمر خطير للغاية للعالم كله".
أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، يوم الثلاثاء، أن أمريكا قررت نقل نسخة قديمة من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا من أجل تسريع عمليات التسليم.
دبابات إم1 إيه2 أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
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أوستن: واشنطن ستزود أوكرانيا بدبابات "أبرامز" من مخزون البنتاغون دون شراء دبابات جديدة
17:10 GMT
وقال رايدر في مؤتمر صحفي: "قررت وزارة الدفاع، بالتنسيق الوثيق مع أوكرانيا، تزويد دبابات أبرامز من طراز "إم 1 إيه 1"، مما سيسمح لنا بتسريع وقت التسليم بشكل كبير".
ووفقا له، فإن الأمر سيستغرق نحو عام لإرسال ثلاثين دبابة من طراز "أبرامز إم 1 إيه 2"، في حين أنه من الممكن إعداد الدبابات من طراز "إم 1 إيه 1" للنقل بشكل أسرع ودون خسائر فادحة في القدرات القتالية.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:24 GMT
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