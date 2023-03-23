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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230323/روسيا-تعيد-بناء-سلاسل-التوريد-الخاصة-بخدماتها-اللوجستية--1075063932.html
روسيا تعيد بناء سلاسل التوريد الخاصة بخدماتها اللوجستية
روسيا تعيد بناء سلاسل التوريد الخاصة بخدماتها اللوجستية
صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، أن قطاع الأعمال الروسي أعاد بناء سلاسل التوريد والسلع والخدمات اللوجستية، وتمكن من التكيف مع الظروف... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T11:12+0000
2023-03-23T11:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميشوستين في مجلس الدوما خلال تقديم تقرير عن عمل الحكومة الروسية لعام 2022: "بفضل هذه الخطوات، تمكن قطاع الأعمال من تحرير الموارد وتوجيهها إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد والسلع الخاصة به، والتكيف مع الظروف المتغيرة".وقال ميشوستين: "في البداية حاول الغرب إثبات أن العقوبات ليست موجهة ضد مواطنينا. وحينها لم تكن هناك أوهام حول هذا الموضوع. لكن الآن، حتى الشخص البعيد عن السياسة العالمية يدرك أن الهدف الرئيس من العقوبات هو الشعب الروسي بالتحديد".وتدهورت العلاقات بين موسكو والدول الغربية إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 شباط/فبراير 2022.وكذلك، بسبب الدعم الغربي غير المحدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، التي تستخدمها تشكيلاته المسلحة، لعرقلة مسار العملية الروسية، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وحذرت موسكو، في أكثر من مناسبة، من تبعات الدعم الغربي لنظام كييف؛ واصفةً دور الغرب الجماعي في أوكرانيا، بأنه تدخل مباشر في الصراع، سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة والعالم.
https://sputnikarabic.ae/20230321/بوتين-روسيا-تدعم-استخدام-اليوان-في-المعاملات-التجارية-مع-دول-آسيا-وأفريقيا-وأمريكا-اللاتينية-1075002374.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

روسيا تعيد بناء سلاسل التوريد الخاصة بخدماتها اللوجستية

11:12 GMT 23.03.2023
© Sputnik . M. Nachinkinممر إقلاع وهبوط طائرات الهليكوبتر على متن كاسحة الجليد "أركتيكا"
ممر إقلاع وهبوط طائرات الهليكوبتر على متن كاسحة الجليد أركتيكا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© Sputnik . M. Nachinkin
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صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، أن قطاع الأعمال الروسي أعاد بناء سلاسل التوريد والسلع والخدمات اللوجستية، وتمكن من التكيف مع الظروف الجديدة بفضل دعم السلطات.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميشوستين في مجلس الدوما خلال تقديم تقرير عن عمل الحكومة الروسية لعام 2022: "بفضل هذه الخطوات، تمكن قطاع الأعمال من تحرير الموارد وتوجيهها إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد والسلع الخاصة به، والتكيف مع الظروف المتغيرة".
وقال ميشوستين: "في البداية حاول الغرب إثبات أن العقوبات ليست موجهة ضد مواطنينا. وحينها لم تكن هناك أوهام حول هذا الموضوع. لكن الآن، حتى الشخص البعيد عن السياسة العالمية يدرك أن الهدف الرئيس من العقوبات هو الشعب الروسي بالتحديد".

"لقد حاولوا (الغرب) تدمير نظامنا المالي حتى لا يتمكن الناس من استخدام البطاقات المصرفية، وكذلك تعطيل العلاقات المالية والاقتصادية. لقد أجبروا شركاتهم الخاصة على مغادرة السوق الروسية، وتعويضهم عن خسائر فادحة بهدف إفراغ رفوف المتاجر من المنتجات المألوفة، وفي الوقت ذاته، لطرد الموظفين الروس إلى الشارع وحرمانهم من دخلهم، أي أولئك الأشخاص الذين حقق عملهم أرباحًا تقدر بمليارات الدولارات، أرادوا إثارة البطالة الجماعية في بلادنا، وتقليل جودة الحياة بشكل جذري".

رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي
ميخائيل ميشوستين
رئيس الوزراء الروسي
وتدهورت العلاقات بين موسكو والدول الغربية إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 شباط/فبراير 2022.
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وكذلك، بسبب الدعم الغربي غير المحدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، التي تستخدمها تشكيلاته المسلحة، لعرقلة مسار العملية الروسية، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وحذرت موسكو، في أكثر من مناسبة، من تبعات الدعم الغربي لنظام كييف؛ واصفةً دور الغرب الجماعي في أوكرانيا، بأنه تدخل مباشر في الصراع، سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة والعالم.
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