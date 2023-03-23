https://sputnikarabic.ae/20230323/روسيا-تعيد-بناء-سلاسل-التوريد-الخاصة-بخدماتها-اللوجستية--1075063932.html

روسيا تعيد بناء سلاسل التوريد الخاصة بخدماتها اللوجستية

روسيا تعيد بناء سلاسل التوريد الخاصة بخدماتها اللوجستية

صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، أن قطاع الأعمال الروسي أعاد بناء سلاسل التوريد والسلع والخدمات اللوجستية، وتمكن من التكيف مع الظروف... 23.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-23T11:12+0000

2023-03-23T11:12+0000

2023-03-23T11:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

اقتصاد

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميشوستين في مجلس الدوما خلال تقديم تقرير عن عمل الحكومة الروسية لعام 2022: "بفضل هذه الخطوات، تمكن قطاع الأعمال من تحرير الموارد وتوجيهها إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد والسلع الخاصة به، والتكيف مع الظروف المتغيرة".وقال ميشوستين: "في البداية حاول الغرب إثبات أن العقوبات ليست موجهة ضد مواطنينا. وحينها لم تكن هناك أوهام حول هذا الموضوع. لكن الآن، حتى الشخص البعيد عن السياسة العالمية يدرك أن الهدف الرئيس من العقوبات هو الشعب الروسي بالتحديد".وتدهورت العلاقات بين موسكو والدول الغربية إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 شباط/فبراير 2022.وكذلك، بسبب الدعم الغربي غير المحدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، التي تستخدمها تشكيلاته المسلحة، لعرقلة مسار العملية الروسية، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وحذرت موسكو، في أكثر من مناسبة، من تبعات الدعم الغربي لنظام كييف؛ واصفةً دور الغرب الجماعي في أوكرانيا، بأنه تدخل مباشر في الصراع، سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة والعالم.

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