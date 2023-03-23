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https://sputnikarabic.ae/20230323/ميشوستين-روسيا-تعرضت-لهجمة-عقوبات-غير-مسبوقة-في-التاريخ-الحديث-1075063612.html
ميشوستين: روسيا تعرضت لهجمة عقوبات غير مسبوقة في التاريخ الحديث
ميشوستين: روسيا تعرضت لهجمة عقوبات غير مسبوقة في التاريخ الحديث
صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، بأن روسيا تعرضت لهجمة عقوبات لم تفرض في التاريخ الحديث. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
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روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. قال ميشوستين في مجلس الدوما (النواب) خلال تقديم تقرير عن عمل الحكومة الروسية لعام 2022: "لا داعي للشرح في هذه القاعة عن الظروف التي كان يتعين على الجميع أن يعملوا في ظلها. لقد تعرضت روسيا لهجمة عقوبات، لا مثيل في خطورتها في التاريخ الحديث". منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين.
https://sputnikarabic.ae/20230318/موسكو-إلغاء-جميع-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-جزء-أساسي-للتسوية-في-أوكرانيا-1074884929.html
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روسيا, العالم

ميشوستين: روسيا تعرضت لهجمة عقوبات غير مسبوقة في التاريخ الحديث

11:09 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 11:11 GMT 23.03.2023)
© Sputnik . Alexander Astafiev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، موسكو، روسيا 11 مايو 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، موسكو، روسيا 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© Sputnik . Alexander Astafiev
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صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، بأن روسيا تعرضت لهجمة عقوبات لم تفرض في التاريخ الحديث.
موسكو - سبوتنيك. قال ميشوستين في مجلس الدوما (النواب) خلال تقديم تقرير عن عمل الحكومة الروسية لعام 2022: "لا داعي للشرح في هذه القاعة عن الظروف التي كان يتعين على الجميع أن يعملوا في ظلها. لقد تعرضت روسيا لهجمة عقوبات، لا مثيل في خطورتها في التاريخ الحديث".
منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
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وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين.
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