https://sputnikarabic.ae/20230323/وزير-الخارجية-الجزائري-ونظيره-السعودي-يؤكدان-التوافق-الكبير-بين-الجزائر-والرياض-1075073589.html
وزير الخارجية الجزائري ونظيره السعودي يؤكدان "التوافق الكبير" بين الجزائر والرياض
وزير الخارجية الجزائري ونظيره السعودي يؤكدان "التوافق الكبير" بين الجزائر والرياض
بحث وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية والتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T14:56+0000
2023-03-23T14:56+0000
2023-03-23T14:56+0000
العالم العربي
الجزائر
العلاقات الثنائية
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b3ad06803a0b2ec00efa5c6cebd1f091.jpg
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن الوزيرين استعرضا خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس: "ما يميّز العلاقات الجزائرية السعودية من رصيد تاريخي، يزخر بأبهى صور الأخوة والتعاون والتضامن والدعم المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين".كما أكد بيان الخارجية أن "الجانبين سجلا بارتياح، التوافق الكبير بين مواقف البلدين الشقيقين حول أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، على الصعيدين الإقليمي والدولي".
الجزائر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_115:0:1935:1365_1920x0_80_0_0_dc645fa178f15d3d49e47d0f9cb33fd6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, العلاقات الثنائية, السعودية
العالم العربي, الجزائر, العلاقات الثنائية, السعودية
وزير الخارجية الجزائري ونظيره السعودي يؤكدان "التوافق الكبير" بين الجزائر والرياض
تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية والتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن الوزيرين استعرضا خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس: "ما يميّز العلاقات الجزائرية السعودية من رصيد تاريخي، يزخر بأبهى صور الأخوة والتعاون والتضامن والدعم المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين".
وأضاف البيان: "أكّد الوزيران بالمناسبة، تطلعهما للعمل سويا لضمان التحضير الأمثل للاستحقاقات الثنائية المقبلة، خدمةً للأهداف المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية".
كما أكد بيان الخارجية أن "الجانبين سجلا بارتياح، التوافق الكبير بين مواقف البلدين الشقيقين حول أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، على الصعيدين الإقليمي والدولي".