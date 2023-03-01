https://sputnikarabic.ae/20230301/لبنان-يقترب-من-تنفيذ-شروط-البنك-الدولي-تمهيدا-لاستجرار-كهرباء-الأردن-وغاز-مصر-1074196752.html

لبنان يقترب من تنفيذ شروط البنك الدولي تمهيدا لاستجرار كهرباء الأردن وغاز مصر

لبنان يقترب من تنفيذ شروط البنك الدولي تمهيدا لاستجرار كهرباء الأردن وغاز مصر

أكد مصدر حكومي لبناني واسع الاطلاع لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اللبنانية "تلقت إشارات إيجابية من البنك الدولي في ما يخص خطة تزويد لبنان بالكهرباء... 01.03.2023, سبوتنيك عربي

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بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر، إن : "لبنان يقترب من إنجاز كامل شروط البنك الدولي حتى يبدأ العد العكسي لمسار تنفيذ هذه الخطة التي وضعت على السكة منذ شهر آب/أغسطس 2021".وكان لبنان ممثلاً بالرئيس اللبناني السابق، العماد ميشال عون، قد تبلغ من الولايات المتحدة ممثلة بسفيرتها لدى بيروت دوروثي شيا، في 19 أغسطس 2021 ، قراراً من الإدارة الأمريكية "بمساعدة لبنان في استجرار الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز المصري".وأوضحت شيا، حسب بيان الرئاسة اللبنانية، وقتذاك، أن الخطة تقضي بتسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن إلى شمال لبنان، على أن يتولى البنك الدولي "تمويل ثمن الغاز وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز".وجاء الموقف الأمريكي، رداً على إعلان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله عن قرار إيراني بتزويد لبنان بكميات من مادة الفيول بسعر كلفتها وبالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأمريكي.وفيما نفذ "حزب الله" قراره لبعض الوقت عبر تزويد معظم بلديات لبنان بمادة الفيول، خاضت حكومتا حسان دياب ثم نجيب ميقاتي، على مدى سنتين ونصف السنة مفاوضات طويلة مع كل من البنك الدولي وحكومات سوريا والأردن ومصر لأجل تذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ الخطة الأمريكية البديلة للفيول الإيراني.إلا أن سلسلة عراقيل برزت على التوالي، كان أولها وأهمها خوف المصريين والأردنيين من أن تتأثر شركتا الغاز المصرية والكهرباء الأردنية بمفاعيل "قانون قيصر"، الذي يمنع التعامل المالي مع الحكومة السورية، وأصرتا على الحصول على ضمانات خطية من الجانب الأمريكي، وهو الأمر الذي تم تبديده لاحقاً، لكن فجأة برزت إلى الواجهة سلسلة مطالب من البنك الدولي يلخصها المصدر الحكومي اللبناني بالآتي:أولا؛ إعادة النظر بتعرفة سعر الكهرباء في لبنان.ثانياً؛ إطلاق مسار تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان.ثالثاً؛ التدقيق في حسابات شركة كهرباء لبنان.وكشف المصدر اللبناني أن مؤسسة كهرباء لبنان اتخذت في الخريف الماضي، قراراً برفع سعر التعرفة وصولاً إلى 27 سنتاً كمعدل وسطي لكل كيلوواط/ساعة، ووضعته موضع التنفيذ بدءاً من الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بينما كان يجري التسعير سابقاً على سعر يساوي سنتاً واحداً، وتركت الحكومة الباب مفتوحاً أمام شركة كهرباء لبنان لتعديل السعر صعودا، حسب أسعار النفط العالمية.هذا القرار يعتبر "ثورياً"، حسب الخبيرة في قطاع الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر، التي قالت لـ"سبوتنيك"، إن سعر كهرباء الدولة اللبنانية يبقى أرخص من كلفة أسعار المولدات الخاصة (بين 40 سنتاً و70 سنتاً) لكن الأهم هو الجباية وتوفير ساعات من التغذية بالتيار الكهربائي والمضي بخطة النهوض بقطاع الكهرباء، ولا سيما القانون 462 عبر تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.ووفق المصدر الحكومي اللبناني، أطلق لبنان مسار تعيين الهيئة الناظمة من خلال نشر إعلان رسمي في إحدى أكبر الصحف العالمية "فايننشال تايمز"، على أن تبدأ وزارة الطاقة بتسلم السير الذاتية للمرشحين للهيئة، ليصار لاحقاً إلى عرضها على مجلس الوزراء مع أول حكومة لبنانية تتألف فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية.أما الخطوة الثالثة، أي التدقيق في حسابات شركة كهرباء لبنان، فإنها كانت خطوة جوهرية من قبل شركة كهرباء فرنسا التي تزود شركة كهرباء لبنان بالخبرات والدراسات الاستشارية، كما أن البنك الدولي اشترط أيضاً التدقيق في حسابات قطاع أهدر اللبنانيون عليه أكثر من خمسين مليار دولار، منذ منتصف التسعينيات حتى يومنا هذا، مقابل تزود اللبنانيين بساعة كهرباء واحدة حالياً، حيث يعتمد معظم اللبنانيين على مولدات القطاع الخاص.وكشف المصدر الحكومي اللبناني أن شركات مقدمي خدمات الكهرباء في لبنان، وهي شركات خاصة تتولى التشغيل والصيانة والجباية والاشتراكات والإنشاءات ونزع التعديات والتخطيط والتصميم، بدأت بالجباية على أساس التسعيرة الجديدة، وقد تمكنت من جباية أكثر من عشرة مليارات ليرة لبنانية حتى الآن، على أن يتم تحويل هذه المبالغ إلى الدولار الأمريكي عن طريق منصة "صيرفة" التي يكون سعرها متحركاً لكنه أقل بنحو ثلاثين ألفاً من سعر السوق السوداء.وقال المصدر، إن الحكومة اللبنانية أجرت مشاورات مع البنك الدولي الذي قرر إرسال بعثة إلى بيروت برئاسة نائب رئيس البنك فريد بلحاج، على أن يجتمع برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، وذلك من أجل التأكد من اكتمال تنفيذ الشروط الثلاثة.وأضاف أنه في ضوء ذلك ستبادر إدارة البنك إلى إجراء مشاورات مع الحكومتين الأردنية والمصرية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وفي الوقت نفسه، ينتظر أن تتواصل الحكومة اللبنانية مع نظيرتها السورية، وفي ضوء نتائج هذه المشاورات، يفترض أن ينطلق مسار الضخ من مصر والأردن قبل نهاية شهر نيسان/أبريل المقبل.ووفق خبير نفطي لبناني رفض ذكر اسمه، فإن وصول الغاز المصري والكهرباء الأردنية سيؤدي إلى رفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي إلى حدود ست ساعات يومياً.وقال المصدر الحكومي اللبناني لـ"سبوتنيك"، إن حكومة تصريف الأعمال لن تبادر إلى وضع الجزء الثاني من خطة النهوض بقطاع الكهرباء موضع التنفيذ وتصل كلفتها إلى نحو 300 مليون دولار (الجزء الأول كانت كلفته بحدود 300 مليون دولار) إلا في ضوء تقييم نتائج تغطية كلفة المرحلة الأولى من جانب مؤسسة كهرباء لبنان (الجباية وقمع التعديات)، فهذه المبالغ قررت الحكومة صرفها كسلفات خزينة وليس كهبات كما كانت تريد المؤسسة، ما يعني أنها ستكون ملزمة بتسديدها وأن تتحول إلى الممول الأساسي لقطاع الكهرباء، حتى لا يستمر عبئاً على كاهل الخزينة اللبنانية يكبدها عجزاً سنوياً بحدود المليار ونصف المليار دولار.

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