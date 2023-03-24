https://sputnikarabic.ae/20230324/البحرية-الإيرانية-لا-تهديد-يثني-قواتنا-عن-تنفيذ-مهامها-1075084711.html
البحرية الإيرانية: لا تهديد يثني قواتنا عن تنفيذ مهامها
البحرية الإيرانية: لا تهديد يثني قواتنا عن تنفيذ مهامها
قال قائد القوة البحرية بالجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الجمعة، إن أي تهديد لا يمكنه أن يثني هذه القوة عن مواصلة التقدم واداء المهمات. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T07:13+0000
2023-03-24T07:13+0000
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وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات الأدميرال شهرام إيراني جاءت خلال زيارته لجزيرة خارك جنوبي البلاد، والتي شدد خلالها على أن الجزيرة كانت رمزا للمقاومة الإيرانية خلال الحرب العراقية الإيرانية.وشدد قائد القوة البحرية الإيرانية أن جزيرة خارك مقرا استراتيجيا للقوة، كما كانت من قبل خلال سنوات "الدفاع المقدس الثماني" (1980-1988)، واصفا إياها بأنها "جزيرة المذاهب ونموذجا للوحدة الإسلامية في البلاد".وأكد الأدميرال شهرام إيراني أن "مهمة تأمين الطريق الاقتصادي الرئيسي لجمهورية إيران الإسلامية في أقاصي البحار كانت مسؤولية البحرية منذ زمن الدفاع المقدس وحتى اليوم وستستمر في المستقبل ولن يثنينا أي تهديد عن مواصلة طريقنا ومهامنا التي على عاتقنا ولن نتراجع بل سنمضي إلى الأمام أيضا".وفي السياق نفسه، سبق وأعلنت وزارة الدفاع الصينية عن تنفيذ مناورات بحرية مشتركة في خليج عمان بالمشاركة مع روسيا وإيران في الفترة الممتدة من 15 ولغاية 19 مارس/ آذار الجاري.وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها الخاصة في موقع "WeChat": "وفقا للاتفاقيات بين القوات المسلحة لروسيا والصين وإيران ودول أخرى، ستجري القوات البحرية للصين وإيران وروسيا ودول أخرى مناورات بحرية مشتركة "حزام الأمن البحري - 2023 "في خليج عمان من 15 إلى 19 مارس".
https://sputnikarabic.ae/20230318/البحرية-الإيرانية-مناورات-حزام-الأمن-البحري-المشترك-2023-تمت-بأفضل-طريقة-ممكنة-1074897800.html
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أخبار العراق اليوم, العراق, إيران, العالم, الجيش الإيراني, الصين
أخبار العراق اليوم, العراق, إيران, العالم, الجيش الإيراني, الصين
البحرية الإيرانية: لا تهديد يثني قواتنا عن تنفيذ مهامها
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قال قائد القوة البحرية بالجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الجمعة، إن أي تهديد لا يمكنه أن يثني هذه القوة عن مواصلة التقدم واداء المهمات.
وأفادت وكالة
إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات الأدميرال شهرام إيراني جاءت خلال زيارته لجزيرة خارك جنوبي البلاد، والتي شدد خلالها على أن الجزيرة كانت رمزا للمقاومة الإيرانية خلال الحرب العراقية الإيرانية.
وشدد قائد القوة البحرية الإيرانية
أن جزيرة خارك مقرا استراتيجيا للقوة، كما كانت من قبل خلال سنوات "الدفاع المقدس الثماني" (1980-1988)، واصفا إياها بأنها "جزيرة المذاهب ونموذجا للوحدة الإسلامية في البلاد".
وأكد الأدميرال شهرام إيراني أن "مهمة تأمين الطريق الاقتصادي الرئيسي لجمهورية إيران الإسلامية في أقاصي البحار كانت مسؤولية البحرية منذ زمن الدفاع المقدس وحتى اليوم وستستمر في المستقبل ولن يثنينا أي تهديد عن مواصلة طريقنا ومهامنا التي على عاتقنا ولن نتراجع بل سنمضي إلى الأمام أيضا".
وفي السياق نفسه، سبق وأعلنت وزارة الدفاع الصينية عن تنفيذ مناورات بحرية مشتركة في خليج عمان
بالمشاركة مع روسيا وإيران في الفترة الممتدة من 15 ولغاية 19 مارس/ آذار الجاري.
وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها الخاصة في موقع "WeChat": "وفقا للاتفاقيات بين القوات المسلحة لروسيا والصين وإيران ودول أخرى، ستجري القوات البحرية للصين وإيران وروسيا ودول أخرى مناورات بحرية مشتركة "حزام الأمن البحري - 2023 "في خليج عمان من 15 إلى 19 مارس".