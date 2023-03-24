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العراق يطالب تركيا بزيادة التدفق المائي باتجاه نهر الفرات
العراق يطالب تركيا بزيادة التدفق المائي باتجاه نهر الفرات
طالبت وزارة الموارد المائية العراقية، أمس الخميس، الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية باتجاه نهر الفرات. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T13:10+0000
2023-03-24T13:10+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، عن بيان لوزارة الموارد المائية العراقية، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مؤخرا إلى تركيا، على رأس وفد حكومي يشمل وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، قد تمخضت عن جملة من الإجراءات الإيجابية.وأكد بيان الوزارة العراقية أنه من النتائج الإيجابية لزيارة السوداني لأنقرة، موافقة تركيا على زيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة إلى الضعفين ولمدة شهر، وذلك على خلفية الوضع المائي الحرج للعراق وتدني الخزين المائي وقلة الإيرادات المائية للبلاد.ويذكر أن ملف المياه من أولويات عمل الحكومة العراقية بدعوى أن المياه تمس حياة المواطنين، حيث أشارت وزارة الموارد المائية العراقية إلى "مطالبة الوزير ذياب الجانب التركي بزيادة الاطلاقات المائية لنهر الفرات واستمرار التباحث على المستوى الوزاري والفني لمتابعة الإطلاقات المائية باتجاه العراق".وناشدت بغداد، أنقرة، وضع أسس ثابتة تضمن حصة العراق من الجانب التركي لنهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم التي تمت المصادقة عليها عام 2021، وهي المذكرة التي تضمنت بنودا كثيرة بشأن سبل تعزيز التعاون المثمر والبناء بين البلدين.ومطلع الشهر الجاري، أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، انخفاضا كبيرا بمنسوب نهر دجلة في محافظة ميسان، جنوبي البلاد، بينما قررت وزارتا الزراعة والموارد المائية في العراق تخفيض المساحة المقررة للزراعة. ويأتي ذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.وتهدد نقص كميات المياه نسبة كبيرة من المواطنين الذين يعملون بالأراضي الزراعية، علاوة على إمدادات المياه لباقي القطاعات، وتزايدت الدعوات لجلسات النقاش والتفاوض بين الأطراف المشتركة في تلك الأزمة والمتمثلة في تركيا وإيران وسوريا والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20230324/الرئيس-العراقي-نعاني-من-نقص-تدفق-المياه-1075083972.html
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الأخبار, العراق, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, نهر الفرات, نهر دجلة
الأخبار, العراق, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, نهر الفرات, نهر دجلة

العراق يطالب تركيا بزيادة التدفق المائي باتجاه نهر الفرات

13:10 GMT 24.03.2023
انخفاض تاريخي في منسوب نهر الفرات ينذر بكارثة إنسانية وبيئية خطيرة شرقي سوريا
انخفاض تاريخي في منسوب نهر الفرات ينذر بكارثة إنسانية وبيئية خطيرة شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
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طالبت وزارة الموارد المائية العراقية، أمس الخميس، الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية باتجاه نهر الفرات.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، عن بيان لوزارة الموارد المائية العراقية، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مؤخرا إلى تركيا، على رأس وفد حكومي يشمل وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، قد تمخضت عن جملة من الإجراءات الإيجابية.
نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
الرئيس العراقي: نعاني من نقص تدفق المياه
06:50 GMT
وأكد بيان الوزارة العراقية أنه من النتائج الإيجابية لزيارة السوداني لأنقرة، موافقة تركيا على زيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة إلى الضعفين ولمدة شهر، وذلك على خلفية الوضع المائي الحرج للعراق وتدني الخزين المائي وقلة الإيرادات المائية للبلاد.
ويذكر أن ملف المياه من أولويات عمل الحكومة العراقية بدعوى أن المياه تمس حياة المواطنين، حيث أشارت وزارة الموارد المائية العراقية إلى "مطالبة الوزير ذياب الجانب التركي بزيادة الاطلاقات المائية لنهر الفرات واستمرار التباحث على المستوى الوزاري والفني لمتابعة الإطلاقات المائية باتجاه العراق".
وناشدت بغداد، أنقرة، وضع أسس ثابتة تضمن حصة العراق من الجانب التركي لنهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم التي تمت المصادقة عليها عام 2021، وهي المذكرة التي تضمنت بنودا كثيرة بشأن سبل تعزيز التعاون المثمر والبناء بين البلدين.
ومطلع الشهر الجاري، أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، انخفاضا كبيرا بمنسوب نهر دجلة في محافظة ميسان، جنوبي البلاد، بينما قررت وزارتا الزراعة والموارد المائية في العراق تخفيض المساحة المقررة للزراعة.
ويأتي ذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
وتهدد نقص كميات المياه نسبة كبيرة من المواطنين الذين يعملون بالأراضي الزراعية، علاوة على إمدادات المياه لباقي القطاعات، وتزايدت الدعوات لجلسات النقاش والتفاوض بين الأطراف المشتركة في تلك الأزمة والمتمثلة في تركيا وإيران وسوريا والعراق.
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