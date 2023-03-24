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https://sputnikarabic.ae/20230324/المملكة-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-يعتمدان-اتفاق-إطار-وندسور-الجديد-1075111975.html
المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتمدان اتفاق "إطار وندسور" الجديد
المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتمدان اتفاق "إطار وندسور" الجديد
اعتمدت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الجمعة، اتفاقا جديدا يهدف إلى تخفيف التوترات التجارية بعد بريكست في أيرلندا الشمالية، حسبما أعلن الطرفان... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T23:20+0000
2023-03-24T23:20+0000
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وقّع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، الاتفاق خلال اجتماعهما في لندن.وبحسب بيانهما المشترك، اتخذت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي "نهجا إيجابيا" و"أعادا التأكيد على اعتزامهما" استخدام الإطار لحل أي قضايا تجارية مستقبلية.وتم وضع الصيغة النهائية لمحتوى الاتفاق الجديد المعروف باسم "إطار وندسور" في أواخر فبراير/شباط الماضي عقب مفاوضات طويلة.ويهدف إلى حل القضايا التجارية التي نجمت عن الاتفاق السابق، بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي فرض عمليات تفتيش حدودية على البضائع البريطانية التي تصل إلى أيرلندا الشمالية.وبصفته عنصرا مركزيا في الاتفاق الجديد، يهدف بند "مكابح ستورمونت"، الذي يحمل اسم جمعية أيرلندا الشمالية، إلى إعطاء المشرعين في أيرلندا الشمالية المزيد من حق إبداء الآراء بشأن قواعد الاتحاد الأوروبي التي وضعت لتطبق في المنطقة.ورغم أن الإطار يحظى بدعم واسع من الأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية، شكك الحزب الاتحادي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية في كيفية تطبيق بند "مكابح ستورمونت".وكعلامة على الاحتجاج، رفض الحزب الانضمام إلى حكومة تقاسم السلطة في ستورمونت لأكثر من عام، ما قوض الاستقرار السياسي.
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بريكست, بريطانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أيرلندا الشمالية, أخبار أيرلندا
بريكست, بريطانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أيرلندا الشمالية, أخبار أيرلندا

المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتمدان اتفاق "إطار وندسور" الجديد

23:20 GMT 24.03.2023
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في احتجاجات ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في لندن، 19 أكتوبر 2019
المشاركون في احتجاجات ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في لندن، 19 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams
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اعتمدت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الجمعة، اتفاقا جديدا يهدف إلى تخفيف التوترات التجارية بعد بريكست في أيرلندا الشمالية، حسبما أعلن الطرفان في بيان مشترك.
وقّع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، الاتفاق خلال اجتماعهما في لندن.
وبحسب بيانهما المشترك، اتخذت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي "نهجا إيجابيا" و"أعادا التأكيد على اعتزامهما" استخدام الإطار لحل أي قضايا تجارية مستقبلية.
وتم وضع الصيغة النهائية لمحتوى الاتفاق الجديد المعروف باسم "إطار وندسور" في أواخر فبراير/شباط الماضي عقب مفاوضات طويلة.
ويهدف إلى حل القضايا التجارية التي نجمت عن الاتفاق السابق، بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي فرض عمليات تفتيش حدودية على البضائع البريطانية التي تصل إلى أيرلندا الشمالية.
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وبصفته عنصرا مركزيا في الاتفاق الجديد، يهدف بند "مكابح ستورمونت"، الذي يحمل اسم جمعية أيرلندا الشمالية، إلى إعطاء المشرعين في أيرلندا الشمالية المزيد من حق إبداء الآراء بشأن قواعد الاتحاد الأوروبي التي وضعت لتطبق في المنطقة.
ورغم أن الإطار يحظى بدعم واسع من الأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية، شكك الحزب الاتحادي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية في كيفية تطبيق بند "مكابح ستورمونت".
وكعلامة على الاحتجاج، رفض الحزب الانضمام إلى حكومة تقاسم السلطة في ستورمونت لأكثر من عام، ما قوض الاستقرار السياسي.
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