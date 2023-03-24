https://sputnikarabic.ae/20230324/بايرن-ميونيخ-يقيل-مدربه-ناغلسمان-ويعين-توخيل-بدلا-منه-1075110931.html
بايرن ميونيخ يقيل مدربه ناغلسمان ويعين توخيل بدلا منه
بايرن ميونيخ يقيل مدربه ناغلسمان ويعين توخيل بدلا منه
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إقالة مدربه، جوليان ناغلسمان، وتعيين توماس توخيل، المدرب السابق لناديي تشيلسي وباريس سان جيرمان،... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T20:21+0000
2023-03-24T20:21+0000
2023-03-24T20:22+0000
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وقال بطل ألمانيا في بيان رسمي: "بايرن ومدربه جوليان ناغلسمان انفصلا... وسيحل توماس توخيل بدلا منه".وأشار بايرن ميونيخ إلى أن توخيل سيحصل على عقد مع النادي حتى يونيو/ حزيران 2025، وسيشرف على التدريبات لأول مرة في يوم الاثنين المقبل، الموافق 27 مارس/ آذار الجاري.وقال رئيس نادي بايرن ميونيخ، أوليفر كان: "شخصيا وبالنيابة عن بايرن ميونيخ، أود أن أشكر جوليان ناغلسمان وفريقه التدريبي، وأتمنى للجميع التوفيق في المستقبل".وكان بايرن ميونيخ تعاقد مع جوليان ناجيلسمان، لمدة 5 سنوات قبل عامين فقط، لكن الأعصاب توترت، وسط مكافحة بطل دوري المحترفين لكرة القدم بألمانيا الدائم، للاحتفاظ بلقبه.وقاد ناغيلسمان (35 عاما) بايرن إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيواجه مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، في الشهر المقبل.لكن لم يتمتع بايرن ميونيخ بهيمنته المعتادة على الدوري الألماني حتى الآن خلال الموسم الحالي، لذا تم استبدال ناغلسمان بتوماس توخيل، البالغ من العمر 49 عاما، والذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق تشيلسي في عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20220914/مالك-تشيلسي-الجديد-يكشف-لأول-مرة-سبب-إقالة-المدرب-الألماني-توماس-توخيل-1067723048.html
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نادي بايرن ميونخ, رياضة, الأخبار, العالم
نادي بايرن ميونخ, رياضة, الأخبار, العالم
بايرن ميونيخ يقيل مدربه ناغلسمان ويعين توخيل بدلا منه
20:21 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 20:22 GMT 24.03.2023) تابعنا عبر
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إقالة مدربه، جوليان ناغلسمان، وتعيين توماس توخيل، المدرب السابق لناديي تشيلسي وباريس سان جيرمان، خلفا له.
وقال بطل ألمانيا في بيان رسمي
: "بايرن ومدربه جوليان ناغلسمان انفصلا... وسيحل توماس توخيل بدلا منه".
وأشار بايرن ميونيخ إلى أن توخيل سيحصل على عقد مع النادي حتى يونيو/ حزيران 2025، وسيشرف على التدريبات لأول مرة في يوم الاثنين المقبل، الموافق 27 مارس/ آذار الجاري.
وقال رئيس نادي بايرن ميونيخ، أوليفر كان: "شخصيا وبالنيابة عن بايرن ميونيخ، أود أن أشكر جوليان ناغلسمان وفريقه التدريبي، وأتمنى للجميع التوفيق في المستقبل".
وكان بايرن ميونيخ تعاقد مع جوليان ناجيلسمان
، لمدة 5 سنوات قبل عامين فقط، لكن الأعصاب توترت، وسط مكافحة بطل دوري المحترفين لكرة القدم بألمانيا الدائم، للاحتفاظ بلقبه.
14 سبتمبر 2022, 11:55 GMT
وقاد ناغيلسمان (35 عاما) بايرن إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيواجه مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، في الشهر المقبل.
لكن لم يتمتع بايرن ميونيخ بهيمنته المعتادة على الدوري الألماني حتى الآن خلال الموسم الحالي، لذا تم استبدال ناغلسمان بتوماس توخيل، البالغ من العمر 49 عاما، والذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق تشيلسي في عام 2021.