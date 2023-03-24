https://sputnikarabic.ae/20230324/تقرير-يكشف-عن-عاصمة-الكوكايين-في-أوروبا-1075089776.html

تقرير يكشف عن عاصمة الكوكايين في أوروبا

تقرير يكشف عن عاصمة الكوكايين في أوروبا

أشار تقرير إعلامي إلى تزايد نسبة تعاطي المخدرات في أوروبا، استناداً لإحصاء صادر عن المركز الأوروبي لمراقبة المخدرات والإدمان EMCDDA. 24.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-24T10:09+0000

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2023-03-24T10:09+0000

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العالم

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بحسب التقرير الذي نشره موقع brusselstimes، فإن المركز استند في إحصائه على التحليل السنوي لمياه الصرف الصحي، الذي سجل زيادة في نسبة تعاطي المخدرات وسجلت بلجيكا أعلى الأرقام.ومنذ عام 2011، تقوم إدارة مراقبة الأدوية والعقاقير لدى المركز الأوروبي لمراقبة المخدرات والإدمان، بالتحقيق في استخدام العقاقير الأوروبية، من خلال تحليل مياه الصرف الصحي في المدن، وفي عام 2022، تم أخذ عينات من 104 مدن بين مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان، لقياس استخدام الكوكايين والأمفيتامين والميثامفيتامين والإكستاسي والكيتامين والقنب.وقال الباحثون إن "الكميات التي لوحظت في مياه الصرف تشير إلى أن تعاطي الكوكايين لا يزال أعلى في مدن أوروبا الغربية والجنوبية، ولا سيما في مدن بلجيكا وهولندا والبرتغال وإسبانيا".تم العثور على مستويات منخفضة في غالبية مدن أوروبا الشرقية، ولكن أحدث البيانات تظهر ارتفاعا في المستويات.وشدد الباحثون على أهمية تحليلات مياه الصرف الصحي، إلا أنه لا يمكن استنتاج كل شيء منها، علاوة على ذلك، لم يتم إجراء أي دراسات في فرنسا، وأرقام البحث الوحيدة لبريطانيا هي من بريستول.

https://sputnikarabic.ae/20230303/-فرنسا-تضبط-كمية-هائلة-من-الكوكايين-على-أحد-شواطئها-1074286310.html

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