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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230324/زاخاروفا-ساخرة-من-ماكرون-متى-ستزود-الفرنسيين-بالسلاح-للحفاظ-على-الديمقراطية-1075086402.html
زاخاروفا ساخرة من ماكرون: متى ستزود الفرنسيين بالسلاح للحفاظ على الديمقراطية
زاخاروفا ساخرة من ماكرون: متى ستزود الفرنسيين بالسلاح للحفاظ على الديمقراطية
علقت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بطريقة ساخرة على أعمال الشغب التي تجري في فرنسا، موجهةً رسالة للرئيس إيمانويل ماكرون. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T08:13+0000
2023-03-24T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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نشرت زاخاروفا على قناتها الخاصة على "تلغرام" مقطعا مصورا لأحداث الشغب في فرنسا، حيث تظهر فيه صورا لسيارات محترقة ومظاهرات، مرفقةً الفيديو بتعليق جاء فيه: وكانت باريس قد أرسلت إلى أوكرانيا ستة مدافع هاوتزر قطرها 155 ملم من طراز TRF1 ونظامي دفاع جوي كروتالي.وأفيد أيضًا أن أوكرانيا تلقت بالفعل 18 مدفعا من طراز CAESAR من فرنسا. وأرسلت أيضا منظومات الدفاع الجوي المحمولة "ميسترال" و"ميلان" ، ونحو 60 ناقلة جند مدرعة وألغامًا مضادة للدبابات HDP-2A2.في وقت سابق، أبلغت وزارة الخارجية في البلاد عن خطط باريس لإرسال 12 مدفع هاوتزر قيصر إلى كييف، واتفقت إيطاليا وفرنسا على إمداد كييف بنظام دفاع جوي طورته شركة Samp / T-Mamba هذا الربيع. كما وصلت إلى أوكرانيا مؤخرًا 12 دبابة AMX-10RC بعجلات أرسلتها فرنسا إلى كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230323/أكثر-من-مليون-شخص-يتظاهرون-في-فرنسا-احتجاجا-على-إصلاح-نظام-المعاشات-التقاعدية-1075079852.html
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أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, العالم

زاخاروفا ساخرة من ماكرون: متى ستزود الفرنسيين بالسلاح للحفاظ على الديمقراطية

08:13 GMT 24.03.2023
© AFP 2023 / NICOLAS TUCATاحتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد
احتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© AFP 2023 / NICOLAS TUCAT
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علقت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بطريقة ساخرة على أعمال الشغب التي تجري في فرنسا، موجهةً رسالة للرئيس إيمانويل ماكرون.
نشرت زاخاروفا على قناتها الخاصة على "تلغرام" مقطعا مصورا لأحداث الشغب في فرنسا، حيث تظهر فيه صورا لسيارات محترقة ومظاهرات، مرفقةً الفيديو بتعليق جاء فيه:
"متى سيبدأ ماكرون في إمداد المواطنين الفرنسيين بالسلاح للحفاظ على الديمقراطية وسيادة البلاد؟".
وكانت باريس قد أرسلت إلى أوكرانيا ستة مدافع هاوتزر قطرها 155 ملم من طراز TRF1 ونظامي دفاع جوي كروتالي.
وأفيد أيضًا أن أوكرانيا تلقت بالفعل 18 مدفعا من طراز CAESAR من فرنسا. وأرسلت أيضا منظومات الدفاع الجوي المحمولة "ميسترال" و"ميلان" ، ونحو 60 ناقلة جند مدرعة وألغامًا مضادة للدبابات HDP-2A2.
احتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
أكثر من مليون شخص يتظاهرون في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية
أمس, 20:36 GMT
في وقت سابق، أبلغت وزارة الخارجية في البلاد عن خطط باريس لإرسال 12 مدفع هاوتزر قيصر إلى كييف، واتفقت إيطاليا وفرنسا على إمداد كييف بنظام دفاع جوي طورته شركة Samp / T-Mamba هذا الربيع. كما وصلت إلى أوكرانيا مؤخرًا 12 دبابة AMX-10RC بعجلات أرسلتها فرنسا إلى كييف.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:49 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:24 GMT
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