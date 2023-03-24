عربي
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230324/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-تتجمع-وتتحضر-لهجوم-عسكري-شامل-1075083212.html
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تتجمع وتتحضر لهجوم عسكري شامل
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تتجمع وتتحضر لهجوم عسكري شامل
كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لاختراق خط المواجهة بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T05:28+0000
2023-03-24T05:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك" إن الهجوم قد يبدأ في الأيام المقبلة، حيث يقوم مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية بتجميع احتياطيات إضافية وعربات مصفحة في المنطقة وسيحاولون الدفع بقوات كبيرة للهجوم لمحاولة الاختراق من خلال الاستطلاع.وأشار روغوف إلى أن التحركات والهجوم العسكري قد يبدأ في الأيام المقبلة، وهناك دلالات على وتيرة انتقال وتعزيز المجموعة الأوكرانية.وأكد روغوف في نفس الوقت على أن بعض السكان يستعدون في مقاطعة زابوروجيه لمواجهة العدو المسلح بالكامل. وفي يوم سابق، قال ممثل كتيبة المتطوعين "ستورم أوسيتيا" لوكالة "سبوتنيك" إن القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه خلال الأيام الخمسة الماضية صدت محاولتين لاختراق القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230323/سلطات-زابوروجيه-انفجار-عبوة-ناسفة-في-ميليتوبول-يسفر-عن-إصابة-ضابط-شرطة-1075056469.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تتجمع وتتحضر لهجوم عسكري شامل

05:28 GMT 24.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبرTelegram
كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لاختراق خط المواجهة بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك" إن الهجوم قد يبدأ في الأيام المقبلة، حيث يقوم مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية بتجميع احتياطيات إضافية وعربات مصفحة في المنطقة وسيحاولون الدفع بقوات كبيرة للهجوم لمحاولة الاختراق من خلال الاستطلاع.
وأشار روغوف إلى أن التحركات والهجوم العسكري قد يبدأ في الأيام المقبلة، وهناك دلالات على وتيرة انتقال وتعزيز المجموعة الأوكرانية.
الحياة في مدينة ميليتوبول تعود إلى طبيعتها بعد انتهاء المهام القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات زابوروجيه: انفجار عبوة ناسفة في ميليتوبول يسفر عن إصابة ضابط شرطة
أمس, 06:48 GMT
وأكد روغوف في نفس الوقت على أن بعض السكان يستعدون في مقاطعة زابوروجيه لمواجهة العدو المسلح بالكامل.
وفي يوم سابق، قال ممثل كتيبة المتطوعين "ستورم أوسيتيا" لوكالة "سبوتنيك" إن القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه خلال الأيام الخمسة الماضية صدت محاولتين لاختراق القوات الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала