https://sputnikarabic.ae/20230324/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-تتجمع-وتتحضر-لهجوم-عسكري-شامل-1075083212.html
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تتجمع وتتحضر لهجوم عسكري شامل
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تتجمع وتتحضر لهجوم عسكري شامل
كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لاختراق خط المواجهة بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T05:28+0000
2023-03-24T05:28+0000
2023-03-24T05:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك" إن الهجوم قد يبدأ في الأيام المقبلة، حيث يقوم مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية بتجميع احتياطيات إضافية وعربات مصفحة في المنطقة وسيحاولون الدفع بقوات كبيرة للهجوم لمحاولة الاختراق من خلال الاستطلاع.وأشار روغوف إلى أن التحركات والهجوم العسكري قد يبدأ في الأيام المقبلة، وهناك دلالات على وتيرة انتقال وتعزيز المجموعة الأوكرانية.وأكد روغوف في نفس الوقت على أن بعض السكان يستعدون في مقاطعة زابوروجيه لمواجهة العدو المسلح بالكامل. وفي يوم سابق، قال ممثل كتيبة المتطوعين "ستورم أوسيتيا" لوكالة "سبوتنيك" إن القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه خلال الأيام الخمسة الماضية صدت محاولتين لاختراق القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230323/سلطات-زابوروجيه-انفجار-عبوة-ناسفة-في-ميليتوبول-يسفر-عن-إصابة-ضابط-شرطة-1075056469.html
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روسيا
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تتجمع وتتحضر لهجوم عسكري شامل
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كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لاختراق خط المواجهة بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك" إن الهجوم قد يبدأ في الأيام المقبلة، حيث يقوم مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية بتجميع احتياطيات إضافية وعربات مصفحة في المنطقة وسيحاولون الدفع بقوات كبيرة للهجوم لمحاولة الاختراق من خلال الاستطلاع.
وأشار روغوف إلى أن التحركات والهجوم العسكري قد يبدأ في الأيام المقبلة، وهناك دلالات على وتيرة انتقال وتعزيز المجموعة الأوكرانية.
وأكد روغوف في نفس الوقت على أن بعض السكان يستعدون في مقاطعة زابوروجيه لمواجهة العدو المسلح بالكامل.
وفي يوم سابق، قال ممثل كتيبة المتطوعين "ستورم أوسيتيا" لوكالة "سبوتنيك" إن القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه خلال الأيام الخمسة الماضية صدت محاولتين لاختراق القوات الأوكرانية.