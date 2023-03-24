https://sputnikarabic.ae/20230324/صحفي-أمريكي-يكشف-حقائق-جديدة-عن-تفجير-خطوط-أنابيب-التيار-الشمالي-1075095218.html
صحفي أمريكي يكشف حقائق جديدة عن تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي"
صحفي أمريكي يكشف حقائق جديدة عن تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي"
كشف الصحفي الأمريكي سيمون هيرش، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تفكر في إمكانية تفجير خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي". 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T13:09+0000
2023-03-24T13:09+0000
2023-03-24T13:26+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_241c78bdb6a62396dc7c63851bd058aa.jpg
ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية تصريحات هيرش، خلال مقابلة حصرية معه، قال خلالها: "أعتقد أن الأشخاص الذين طُلب منهم في الأصل القيام بالمهمة، سبق وأن طلب منهم ذلك في عام 2021، قبل عيد الميلاد، مستشار الرئيس بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، وكانت إحدى الخيارات المطروحة هي تفجير خطوط الأنابيب". في سبتمبر/أيلول 2022، وقعت الانفجارات على خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، والتي تدفق من خلالها الغاز الروسي إلى أوروبا. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة، وتجري هذه الدول تحقيقات، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة الطوارئ بأنها هجوم إرهابي واضح.وفي وقت لاحق، اعترف محققون ألمان بأن ممثلي إحدى الدول الغربية قد يكونون وراء تفجيرات أنابيب الغاز.
https://sputnikarabic.ae/20230323/لافروف-السلوك-الأمريكي-حيال-التحقيق-بشأن-التيار-الشمالي-مشحون-بالذعر-1075063866.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_5143323792a36d4021036f3b69aa65bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحفي أمريكي يكشف حقائق جديدة عن تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي"
13:09 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 13:26 GMT 24.03.2023) تابعنا عبر
كشف الصحفي الأمريكي سيمون هيرش، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تفكر في إمكانية تفجير خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية تصريحات هيرش، خلال مقابلة حصرية معه، قال خلالها: "أعتقد أن الأشخاص الذين طُلب منهم في الأصل القيام بالمهمة، سبق وأن طلب منهم ذلك في عام 2021، قبل عيد الميلاد، مستشار الرئيس بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، وكانت إحدى الخيارات المطروحة هي تفجير خطوط الأنابيب".
في سبتمبر/أيلول 2022، وقعت الانفجارات على خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، والتي تدفق من خلالها الغاز الروسي إلى أوروبا. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة، وتجري هذه الدول تحقيقات، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة الطوارئ بأنها هجوم إرهابي واضح.
وفي وقت لاحق، اعترف محققون ألمان بأن ممثلي إحدى الدول الغربية قد يكونون وراء تفجيرات أنابيب الغاز.