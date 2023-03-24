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https://sputnikarabic.ae/20230324/صحفي-أمريكي-يكشف-حقائق-جديدة-عن-تفجير-خطوط-أنابيب-التيار-الشمالي-1075095218.html
صحفي أمريكي يكشف حقائق جديدة عن تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي"
صحفي أمريكي يكشف حقائق جديدة عن تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي"
كشف الصحفي الأمريكي سيمون هيرش، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تفكر في إمكانية تفجير خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي". 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T13:09+0000
2023-03-24T13:26+0000
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ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية تصريحات هيرش، خلال مقابلة حصرية معه، قال خلالها: "أعتقد أن الأشخاص الذين طُلب منهم في الأصل القيام بالمهمة، سبق وأن طلب منهم ذلك في عام 2021، قبل عيد الميلاد، مستشار الرئيس بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، وكانت إحدى الخيارات المطروحة هي تفجير خطوط الأنابيب". في سبتمبر/أيلول 2022، وقعت الانفجارات على خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، والتي تدفق من خلالها الغاز الروسي إلى أوروبا. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة، وتجري هذه الدول تحقيقات، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة الطوارئ بأنها هجوم إرهابي واضح.وفي وقت لاحق، اعترف محققون ألمان بأن ممثلي إحدى الدول الغربية قد يكونون وراء تفجيرات أنابيب الغاز.
https://sputnikarabic.ae/20230323/لافروف-السلوك-الأمريكي-حيال-التحقيق-بشأن-التيار-الشمالي-مشحون-بالذعر-1075063866.html
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صحفي أمريكي يكشف حقائق جديدة عن تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي"

13:09 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 13:26 GMT 24.03.2023)
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
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كشف الصحفي الأمريكي سيمون هيرش، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تفكر في إمكانية تفجير خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية تصريحات هيرش، خلال مقابلة حصرية معه، قال خلالها: "أعتقد أن الأشخاص الذين طُلب منهم في الأصل القيام بالمهمة، سبق وأن طلب منهم ذلك في عام 2021، قبل عيد الميلاد، مستشار الرئيس بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، وكانت إحدى الخيارات المطروحة هي تفجير خطوط الأنابيب".
في سبتمبر/أيلول 2022، وقعت الانفجارات على خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، والتي تدفق من خلالها الغاز الروسي إلى أوروبا. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة، وتجري هذه الدول تحقيقات، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة الطوارئ بأنها هجوم إرهابي واضح.
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
لافروف: السلوك الأمريكي حيال التحقيق بشأن "التيار الشمالي" مشحون بالذعر
أمس, 11:05 GMT
وفي وقت لاحق، اعترف محققون ألمان بأن ممثلي إحدى الدول الغربية قد يكونون وراء تفجيرات أنابيب الغاز.
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