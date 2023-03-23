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https://sputnikarabic.ae/20230323/لافروف-السلوك-الأمريكي-حيال-التحقيق-بشأن-التيار-الشمالي-مشحون-بالذعر-1075063866.html
لافروف: السلوك الأمريكي حيال التحقيق بشأن "التيار الشمالي" مشحون بالذعر
لافروف: السلوك الأمريكي حيال التحقيق بشأن "التيار الشمالي" مشحون بالذعر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن السلوك الأمريكي حيال التحقيق بشأن تفجير خطوط "التيار الشمالي" مشحون بالذعر. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T11:05+0000
2023-03-23T11:31+0000
روسيا
فتح تحقيق
التيار الشمالي
واشنطن
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره البوروندي ألبرت شينجيرو، اليوم في موسكو "لا نتوقع شفافية هذه التحقيقات، ولا أن يكون عامة الناس على دراية بنتائجها. على الأرجح، ستنتهي القضية بشيء مثلhiley like".وشدد وزير الخارجية الروسي على أن طلبات موسكو العديدة للتعاون في التحقيق في انفجارات أنابيب الغاز أصبحت دون أي رد.وأضاف لافروف أن موسكو ستبحث عن الحقيقة في الموقف من خلال التحقيق في الهجوم الإرهابي على نورد ستريم، وقال "سنبحث عن الحقيقة".كما أعرب عن أمله في أن تدرك الأمم المتحدة مسؤوليتها عن الحرب ضد الإرهاب "الذي دمر بنية تحتية مهمة يعتمد عليها أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى حد حاسم".في الوقت نفسه، أضاف لافروف أن رد فعل الولايات المتحدة كان "عصبيا للغاية، وسلوكهم يشبه "الخوف من الذعر"، وبدأت واشنطن في تشكيل مجموعة من الدول مع حلفائها، والتي كما يتوقعون، ستصوت ضد روسيا.وأضاف "لا أستبعد أنهم سينجحون حتى في الحصول على أصوات كافية لعرقلة هذه المبادرة. ثم يوقعون على أن لديهم شيئًا يخفونه، ثم يتم تأكيد موضوعية البيانات التي قدمها سيمور هيرش".
https://sputnikarabic.ae/20230322/هيرش-بايدن-قرر-تفجير-التيار-الشمالي-بسبب-إخفاقات-القوات-الأوكرانية--1075046911.html
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روسيا, فتح تحقيق, التيار الشمالي, واشنطن
روسيا, فتح تحقيق, التيار الشمالي, واشنطن

لافروف: السلوك الأمريكي حيال التحقيق بشأن "التيار الشمالي" مشحون بالذعر

11:05 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 23.03.2023)
© Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© Photo / Swedish Coast Guard
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن السلوك الأمريكي حيال التحقيق بشأن تفجير خطوط "التيار الشمالي" مشحون بالذعر.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره البوروندي ألبرت شينجيرو، اليوم في موسكو "لا نتوقع شفافية هذه التحقيقات، ولا أن يكون عامة الناس على دراية بنتائجها. على الأرجح، ستنتهي القضية بشيء مثلhiley like".
وشدد وزير الخارجية الروسي على أن طلبات موسكو العديدة للتعاون في التحقيق في انفجارات أنابيب الغاز أصبحت دون أي رد.
وأضاف لافروف "أعتقد أن هذه الدول ستكون راضية عن الخاتمة التي نسميها بالروسية "تنتهي في الماء".
وأضاف لافروف أن موسكو ستبحث عن الحقيقة في الموقف من خلال التحقيق في الهجوم الإرهابي على نورد ستريم، وقال "سنبحث عن الحقيقة".
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أمس, 17:43 GMT
كما أعرب عن أمله في أن تدرك الأمم المتحدة مسؤوليتها عن الحرب ضد الإرهاب "الذي دمر بنية تحتية مهمة يعتمد عليها أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى حد حاسم".

"لذلك، قدمنا ​​مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تنظيم تحقيق محايد وموضوعي وشفاف بمشاركة واسعة من الخبراء الدوليين. ونحن مدعومون من الصين".

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
في الوقت نفسه، أضاف لافروف أن رد فعل الولايات المتحدة كان "عصبيا للغاية، وسلوكهم يشبه "الخوف من الذعر"، وبدأت واشنطن في تشكيل مجموعة من الدول مع حلفائها، والتي كما يتوقعون، ستصوت ضد روسيا.
وأضاف "لا أستبعد أنهم سينجحون حتى في الحصول على أصوات كافية لعرقلة هذه المبادرة. ثم يوقعون على أن لديهم شيئًا يخفونه، ثم يتم تأكيد موضوعية البيانات التي قدمها سيمور هيرش".
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