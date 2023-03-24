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فرنسا تعلن تأجيل زيارة ملك بريطانيا بسبب استمرار الاحتجاجات
فرنسا تعلن تأجيل زيارة ملك بريطانيا بسبب استمرار الاحتجاجات
تأجلت زيارة الملك تشارلز ملك بريطانيا إلى فرنسا بسبب الاحتجاجات والتوترات التي تشهدها باريس بشأن إصلاح نظام التقاعد. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T11:51+0000
2023-03-24T11:51+0000
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وكان من المقرر أن تقام الزيارة في الفترة ما بين 26 و28 مارس/آذار الجاري.وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم تأجيل الزيارة بعد إعلان تنظيم يوم آخر للاحتجاج على نظام التقاعد، الثلاثاء المقبل 28 مارس.وأضاف البيان أن الحكومتين الفرنسية والبريطانية اتخذتا القرار بعد اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون والملك.وأوضح أن "موعد الزيارة سيعاد ترتيبه في أقرب وقت ممكن".وفي الوقت الحالي، لا يوجد موعد جديد محدد لزيارة الملك تشارلز إلى فرنسا.وتشهد فرنسا احتجاجات واسعة النطاق منذ أشهر عدة على خطط الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، حيث تم إعلان الإضرابات العامة والاحتجاجات كوسيلة لمعارضة الإصلاحات المقترحة.وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الجمعة، توقيف 457 شخصا وإصابة 441 من عناصر الشرطة خلال الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد.
https://sputnikarabic.ae/20230323/أكثر-من-مليون-شخص-يتظاهرون-في-فرنسا-احتجاجا-على-إصلاح-نظام-المعاشات-التقاعدية-1075079852.html
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أخبار فرنسا , بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

فرنسا تعلن تأجيل زيارة ملك بريطانيا بسبب استمرار الاحتجاجات

11:51 GMT 24.03.2023
© AFP 2023 / DANIEL LEALولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، مع نجله الأمير، وليام
ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، مع نجله الأمير، وليام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© AFP 2023 / DANIEL LEAL
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تأجلت زيارة الملك تشارلز ملك بريطانيا إلى فرنسا بسبب الاحتجاجات والتوترات التي تشهدها باريس بشأن إصلاح نظام التقاعد.
وكان من المقرر أن تقام الزيارة في الفترة ما بين 26 و28 مارس/آذار الجاري.
وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم تأجيل الزيارة بعد إعلان تنظيم يوم آخر للاحتجاج على نظام التقاعد، الثلاثاء المقبل 28 مارس.
وأضاف البيان أن الحكومتين الفرنسية والبريطانية اتخذتا القرار بعد اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون والملك.
احتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
أكثر من مليون شخص يتظاهرون في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية
أمس, 20:36 GMT
وأوضح أن "موعد الزيارة سيعاد ترتيبه في أقرب وقت ممكن".
وفي الوقت الحالي، لا يوجد موعد جديد محدد لزيارة الملك تشارلز إلى فرنسا.
وتشهد فرنسا احتجاجات واسعة النطاق منذ أشهر عدة على خطط الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، حيث تم إعلان الإضرابات العامة والاحتجاجات كوسيلة لمعارضة الإصلاحات المقترحة.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الجمعة، توقيف 457 شخصا وإصابة 441 من عناصر الشرطة خلال الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد.
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