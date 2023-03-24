https://sputnikarabic.ae/20230324/قاتل-المدينة--كويكب-كبير-يمر-غدا-على-مسافة-قريبة-من-الأرض-1075111415.html

"قاتل المدينة".. كويكب كبير يمر غدا على مسافة قريبة من الأرض

"قاتل المدينة".. كويكب كبير يمر غدا على مسافة قريبة من الأرض

كويكب كبير بما يكفي للقضاء على مدينة سيمر بين الأرض ومدار القمر يوم غد السبت، بينما يوفر للعلماء فرصة لدراسة الجسم عن قرب. 24.03.2023, سبوتنيك عربي

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ويعد مرور كويكب شائع على مرقبة من الأرض أمرا شائعا، لكن وكالة ناسا قالت إنه من النادر أن يقترب كويكب كبير جدا وأن مثل هذا الحدث يقع مرة واحدة فقط كل عقد.وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية يقدر العلماء قطر الكويكب بين 40 و90 مترا، وهو حجم يكفي لمحو مدينة كبيرة إذا ما اصطدم بالأرض، لكن تم استبعاد هذه الفرضية واعتبار الكويكب غير مؤذ.تم اكتشاف الكويكب المعروف باسم 2023 DZ2 قبل شهر، وسوف يمر على بعد 515000 كيلومتر من القمر يوم السبت بتوقيت الولايات المتحدة، وبعد عدة ساعات، سوف يطير فوق الأرض بسرعة 28000 كم / ساعة، وعلى مسافة نحو 175 ألف كيلومتر منها.سيتيح اللقاء القريب لعلماء الفلك فرصة دراسة صخرة فضائية من مسافة قريبة، على بعد أقل من نصف المسافة من الأرض إلى القمر، سيكون الكويكب مرئيا من خلال المناظير والتلسكوبات الصغيرة.وقال ريتشارد مويسل رئيس مكتب دفاع الكواكب بوكالة الفضاء الأوروبية في بيان: "لا توجد فرصة لأن يضرب " قاتل المدينة" هذا الأرض، لكن نهجه الوثيق يوفر فرصة عظيمة للمراقبة".وأشار مويسل إلى أن هذا سيكون بمثابة تمرين على كيفية "تعامل الشبكة مع مثل هذا التهديد" في المستقبل.

https://sputnikarabic.ae/20230311/ناسا-تتعقب-كويكبا-يمكن-أن-يضرب-الأرض-في-عيد-الحب-عام-2046-1074621773.html

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