https://sputnikarabic.ae/20230324/مراسل-سبوتنيك-دوي-انفجارات-في-محيط-مدينة-دير-الزور-شرقي-سوريا-1075080810.html
مراسل "سبوتنيك": دوي انفجارات في محيط دير الزور شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": دوي انفجارات في محيط دير الزور شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T00:03+0000
2023-03-24T00:03+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة مجهولة استهدفت مركز تجميع الحبوب ومركز التنمية الريفية الواقعان في حي هرابش شرق مدينة دير الزور".وأضاف أن "الانفجارات تسببت باندلاع النيران في الموقعين المستهدفين، وسيارات الإطفاء والإسعاف وفرق الدفاع المدني تهرع إلى الموقع".كما أكدت مصادر أمنية في دير الزور لـ "سبوتنيك" أن طائرة مجهولة، يعتقد أنها تابعة للعدو الاسرائيلي، قامت بإطلاق عدد من الصواريخ من داخل الأراضي العراقية شرقا، باتجاه مدينة دير الزور من الجهة الشرقية.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره
https://sputnikarabic.ae/20230323/سوريا-مطار-حلب-الدولي-يعود-للخدمة-بعد-إصلاح-أضرار-الضربة-الإسرائيلية-1075074831.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دير الزور
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دير الزور
مراسل "سبوتنيك": دوي انفجارات في محيط دير الزور شرقي سوريا
00:03 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 01:09 GMT 24.03.2023) تابعنا عبر
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك
" في دير الزور، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة مجهولة استهدفت مركز تجميع الحبوب ومركز التنمية الريفية الواقعان في حي هرابش شرق مدينة دير الزور".
وأضاف أن "الانفجارات تسببت باندلاع النيران في الموقعين المستهدفين، وسيارات الإطفاء والإسعاف وفرق الدفاع المدني تهرع إلى الموقع".
كما أكدت مصادر أمنية في دير الزور لـ "سبوتنيك" أن طائرة مجهولة، يعتقد أنها تابعة للعدو الاسرائيلي، قامت بإطلاق عدد من الصواريخ من داخل الأراضي العراقية شرقا، باتجاه مدينة دير الزور من الجهة الشرقية.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل
التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره