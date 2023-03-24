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https://sputnikarabic.ae/20230324/مصادر-لـسبوتنيك-قصف-القاعدة-الأمريكية-في-حقول-نفط-رميلان-تم-بصاروخ-موجه-وليس-مسيرة-1075106268.html
مصادر لـ"سبوتنيك": قصف القاعدة الأمريكية في حقول نفط رميلان تم بصاروخ موجه وليس بـ"مسيرة"
مصادر لـ"سبوتنيك": قصف القاعدة الأمريكية في حقول نفط رميلان تم بصاروخ موجه وليس بـ"مسيرة"
أكدت مصادر محلية في محافظة الحسكة السورية لـ "سبوتنيك"، أن قوات الاحتلال الأمريكي شنت حملة مداهمات في قرى بلدة اليعربية، أقصى شرق المحافظة على الحدود العراقية،... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T16:05+0000
2023-03-24T16:05+0000
أخبار سوريا اليوم
الجيش الأمريكي
حصري
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وكشفت المصادر أن مجهولون استهدفوا القاعدة الأمريكية فجر الجمعة 23 آذار/ مارس، بهجوم بصاروخ موجه أطلقته سيارة من الطريق الدولي، وليس عبر طائرة مسيرة.وأكدت المصادر وقوع خسائر بشرية في صفوف جنود الجيش الأمريكي بينهم قتلى.وكشفت المصادر بأن الصاروخ أصاب مركز القاعدة وخلف دمارا كبيرا فيه، لتشهد القاعدة استنفاراً كبيراً خصوصاً عبر المروحيات والطيران بعد حدوث الهجوم.وقاعدة الرميلان اللاشرعية، أو مطار خراب الجير، هي مطار زراعي سوري قديم حوله الجيش الأمريكي عام 2014 إلى مهبط للمروحيات كأول قاعدة له في سوريا تم إنشاؤها في قرية "الجفال" الواقعة بين بلدتي الرميلان واليعربية بالقرب من الطريق الدولي وحقول مديرية نفط الحسكة بالرميلان.وداهمت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الاحتلال الأمريكي، عدداً من المنازل المحيطة بمطار "خراب الجير" بريف اليعربية بريف محافظة الحسكة، اليوم الجمعة، واعتقلت عددا من سكانها.وكانت نفس القاعدة الأمريكية النفطة تعرضت ليل السبت- الأحد 8-9 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الفائت، لهجوم صاروخي عبر ثلاثة قذائف أطلقت من منطقة غير مأهولة تدعى (وادي السيل) بالقرب من بلدة تل مشحن 17 كم غربي بلدة اليعربية.وفي نفس السياق، أكدت مصادر محلية بريف دير الزور لوكالة "سبوتنيك" أن قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي تعرضت ظهر اليوم الجمعة 24 مارس لهجوم صاروخي جديد.وتابعت المصادر أن القاعدة المذكورة والمناطق المحيطة بها شهدت استنفاراً كبيراً لقوات الجيش الأمريكي وقوات "قسد" الموالية لها.
https://sputnikarabic.ae/20221217/قصف-صاروخي-يستهدف-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-حقل-نفط-شرقي-سوريا-1071307703.html
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أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, حصري
أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, حصري

مصادر لـ"سبوتنيك": قصف القاعدة الأمريكية في حقول نفط رميلان تم بصاروخ موجه وليس بـ"مسيرة"

16:05 GMT 24.03.2023
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الانتقال إلى بنك الصورالقاعدة العسكرية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها في ضواحي منبج، سوريا
القاعدة العسكرية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها في ضواحي منبج، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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حصري
أكدت مصادر محلية في محافظة الحسكة السورية لـ "سبوتنيك"، أن قوات الاحتلال الأمريكي شنت حملة مداهمات في قرى بلدة اليعربية، أقصى شرق المحافظة على الحدود العراقية، على خلفية الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له قاعدتها غير الشرعية في محيط بلدة "الرميلان" النفطية.
وكشفت المصادر أن مجهولون استهدفوا القاعدة الأمريكية فجر الجمعة 23 آذار/ مارس، بهجوم بصاروخ موجه أطلقته سيارة من الطريق الدولي، وليس عبر طائرة مسيرة.
وأكدت المصادر وقوع خسائر بشرية في صفوف جنود الجيش الأمريكي بينهم قتلى.
وكشفت المصادر بأن الصاروخ أصاب مركز القاعدة وخلف دمارا كبيرا فيه، لتشهد القاعدة استنفاراً كبيراً خصوصاً عبر المروحيات والطيران بعد حدوث الهجوم.
وقاعدة الرميلان اللاشرعية، أو مطار خراب الجير، هي مطار زراعي سوري قديم حوله الجيش الأمريكي عام 2014 إلى مهبط للمروحيات كأول قاعدة له في سوريا تم إنشاؤها في قرية "الجفال" الواقعة بين بلدتي الرميلان واليعربية بالقرب من الطريق الدولي وحقول مديرية نفط الحسكة بالرميلان.
وداهمت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الاحتلال الأمريكي، عدداً من المنازل المحيطة بمطار "خراب الجير" بريف اليعربية بريف محافظة الحسكة، اليوم الجمعة، واعتقلت عددا من سكانها.
وكانت نفس القاعدة الأمريكية النفطة تعرضت ليل السبت- الأحد 8-9 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الفائت، لهجوم صاروخي عبر ثلاثة قذائف أطلقت من منطقة غير مأهولة تدعى (وادي السيل) بالقرب من بلدة تل مشحن 17 كم غربي بلدة اليعربية.
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
قصف صاروخي يستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في حقل نفط شرقي سوريا
17 ديسمبر 2022, 19:07 GMT
وفي نفس السياق، أكدت مصادر محلية بريف دير الزور لوكالة "سبوتنيك" أن قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي تعرضت ظهر اليوم الجمعة 24 مارس لهجوم صاروخي جديد.
وتابعت المصادر أن القاعدة المذكورة والمناطق المحيطة بها شهدت استنفاراً كبيراً لقوات الجيش الأمريكي وقوات "قسد" الموالية لها.
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