https://sputnikarabic.ae/20230324/نائب-لبناني-نأمل-أن-تتطور-دعوة-البطريرك-الراعي-إلى-مبادرة-وحوار-مسيحي-مسيحي-1075088319.html

نائب لبناني: نأمل أن تتطور دعوة البطريرك الراعي إلى مبادرة وحوار مسيحي مسيحي

نائب لبناني: نأمل أن تتطور دعوة البطريرك الراعي إلى مبادرة وحوار مسيحي مسيحي

علق النائب عن تكتل "لبنان القوي" أسعد درغام على دعوة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي "النواب المسيحيين" إلى عقد خلوة روحية، قائلًا إن "اللقاء الذي... 24.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-24T09:31+0000

2023-03-24T09:31+0000

2023-03-24T09:31+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0e/1067735277_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_53c2f73899e9c90faed23e8b34bb43bb.jpg

وأمل النائب درغام أن تتطور الدعوة إلى مبادرة وحوار مسيحي- مسيحي حتى يكون هناك إمكانية للتوصل إلى ما يشبه التفاهم على شخص الرئيس.وفي حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" قال درغام إنه "في ملف الانتخابات الرئاسية حتى الآن لا تزال الأمور تراوح مكانها، كل الفرقاء الداعمين لمرشحين لا أحد منهم قادر على تأمين الـ 65 صوتًا للفوز أو الثلثين للنصاب وبالتالي لا نزال في مراوحة كاملة".ولفت إلى أنه "من الممكن خرق هذا الجمود إذا استطاع المسيحيون الاتفاق على مرشح أو على شخص واحد لكي يفرضوا أمرا واقعا معينا، وبالتالي تعيد خلط الأوراق ويضع الاستحقاق أمام وضع جدي وبالتالي صعب القفز فوق رغبة المسيحيين في هذا الاتجاه".كما أوضح درغام أنه "حتى الآن لا المسيحيين قادرين على الاتفاق ولا الثنائي الشيعي وحلفاءهم قادرين على تأمين 65 نائبا للوزير السابق سليمان فرنجية، ولا هناك أي بوادر تسوية دولية أو اهتمام دولي بالجدية المطلوبة للخروج من هذا الجدار، المراوحة لا تزال نفسها وإذا بقيت الأمور على هذا الأمر فنحن نسير بمسار طويل".ورأى درغام أن "تداعيات خلو سدة الرئاسة الأولى من شاغلها على كل اللبنانيين، تفكك الدولة والمؤسسات واليوم الأزمة الخانقة وتدهور وراء تدهور"، مشيرًا إلى أنه "يجب وضع خطة للخروج من هذا المسار من خلال انتظام عمل المؤسسات وهذا الأمر بحاجة إلى رئيس جمهورية لنستطيع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وحتى نستطيع أن نطل على العالم العربي والغربي حتى يحصل الاهتمام اللازم في الملف اللبناني وإعادة الثقة للبنان وهذا لن يحدث إذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية".وحول تريث رئيس مجلس النواب نبيه بري في الدعوة إلى جلسة انتخاب قال درغام: إنه "لا يوجد أي خرق جدي وبالتالي أعتقد أنه حتى لو حصلت جلسات لمجلس النواب فإنها ستعود بنفس النتيجة".وكان قد وجه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي دعوة إلى النواب المسيحيين من مختلف الكنائس إلى عقد خلوة روحية في حريصا، في الخامس من الشهر المقبل، للصلاة من أجل لبنان.

https://sputnikarabic.ae/20230323/صندوق-النقد-لبنان-فشل-في-تطبيق-الإصلاحات-ووضعه-خطير-للغاية-1075076506.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي