https://sputnikarabic.ae/20230324/واشنطن-تفرض-تقييدات-على-الطائرة-التي-يستخدمها-لوكاشينكو--1075103719.html
واشنطن تفرض قيودا على الطائرة التي يستخدمها لوكاشينكو
واشنطن تفرض قيودا على الطائرة التي يستخدمها لوكاشينكو
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على طائرة "بوينغ 737"، التي يستخدمها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T15:14+0000
2023-03-24T15:14+0000
2023-03-24T15:15+0000
العالم
الخزانة الأمريكية
عقوبات أمريكية ضد روسيا
حكومة بيلاروسيا
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وقالت الخزانة في بيان صحفي: "EW-001PA هي طائرة بوينغ 737 مملوكة من قبل الحكومة البيلاروسية وتستخدم كطائرة نفاثة رئاسية من قبل الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والذي يخضع لعقوبات الولايات المتحدة".ووفقا للوزارة، فإن الطائرة يستخدمها لوكاشينكو نفسه وأفراد أسرته ودائرته الداخلية في رحلات خارجية.وأعلنت وزارة الخزانة أن الطائرة "ممتلكات محظورة".كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات من بيلاروسيا، بما في ذلك الشركة البيلاروسية لصناعة السيارات ومصنع مينسك للسيارات (MAZ).وأوضحت "تمت إضافة المنظمات التالية إلى قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC): OJSC BelAZ - شركة إدارة الشركة البيلاروسية لصناعة السيارات القابضة، ومصنع مينسك لصناعة السيارات OJSC".بالإضافة إلى ذلك، أُدرجت أمينة اللجنة المركزية للانتخابات في بيلاروسيا، إيلينا بالدوفسكايا، في قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
https://sputnikarabic.ae/20230101/بيلاروسيا-تنجح-باستبدال-السلع-الغربية-بنظيراتها-المحلية-1071834819.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الخزانة الأمريكية, عقوبات أمريكية ضد روسيا, حكومة بيلاروسيا
العالم, الخزانة الأمريكية, عقوبات أمريكية ضد روسيا, حكومة بيلاروسيا
واشنطن تفرض قيودا على الطائرة التي يستخدمها لوكاشينكو
15:14 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 15:15 GMT 24.03.2023) تابعنا عبر
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على طائرة "بوينغ 737"، التي يستخدمها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
وقالت الخزانة في بيان صحفي: "EW-001PA هي طائرة بوينغ 737 مملوكة من قبل الحكومة البيلاروسية وتستخدم كطائرة نفاثة رئاسية من قبل الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والذي يخضع لعقوبات الولايات المتحدة".
ووفقا للوزارة، فإن الطائرة يستخدمها لوكاشينكو نفسه وأفراد أسرته ودائرته الداخلية في رحلات خارجية.
وأعلنت وزارة الخزانة أن الطائرة "ممتلكات محظورة".
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات من بيلاروسيا، بما في ذلك الشركة البيلاروسية لصناعة السيارات ومصنع مينسك للسيارات (MAZ).
وأوضحت "تمت إضافة المنظمات التالية إلى قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC): OJSC BelAZ - شركة إدارة الشركة البيلاروسية لصناعة السيارات القابضة، ومصنع مينسك لصناعة السيارات OJSC".
بالإضافة إلى ذلك، أُدرجت أمينة اللجنة المركزية للانتخابات في بيلاروسيا، إيلينا بالدوفسكايا، في قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات.