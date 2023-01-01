https://sputnikarabic.ae/20230101/بيلاروسيا-تنجح-باستبدال-السلع-الغربية-بنظيراتها-المحلية-1071834819.html

بيلاروسيا تنجح باستبدال السلع الغربية بنظيراتها المحلية

بيلاروسيا تنجح باستبدال السلع الغربية بنظيراتها المحلية

ذكر وزير تنظيم التجارة ومكافحة الاحتكار في بيلاروسيا أليكسي بوغدانوف أن مينسك نجحت في استبدال السلع الغربية التي تخضع للحظر الغذائي، ويمكن أن تتكون طاولة العام... 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T20:17+0000

2023-01-01T20:17+0000

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أخبار بيلاروسيا اليوم

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وقال بوغدانوف في مقابلة مع قناة بيلاروسيا 1 التلفزيونية: "نجحنا في استبدال البضائع التي شملها الحظر، هناك لحوم وأجبان ذات جودة عالية وأسعارها أقل بمرتين من تلك المستوردة".وأضاف بوغدانوف: "لقد تمكنا من استيفاء مكونات مائدة رأس السنة في بيلاروسيا من المنتجات المحلية بنسبة تبلغ على الأرجح 99.9%".واعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2022 فرضت بيلاروسيا حظراً غذائيا على مجموعة واسعة من السلع من عدد من الدول الغربية التي كانت قد فرضت في السابق عقوبات على مينسك لمدة ستة أشهر.وشملت القائمة السلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج وألبانيا وأيسلندا ومقدونيا الشمالية وبريطانيا العظمى والجبل الأسود وسويسرا.

https://sputnikarabic.ae/20221229/مينسك-حادثة-سقوط-الصاروخ-الأوكراني-في-بيلاروسيا-تشبه-ما-حدث-في-بولندا-1071738181.html

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أخبار بيلاروسيا اليوم