https://sputnikarabic.ae/20230101/بيلاروسيا-تنجح-باستبدال-السلع-الغربية-بنظيراتها-المحلية-1071834819.html
بيلاروسيا تنجح باستبدال السلع الغربية بنظيراتها المحلية
بيلاروسيا تنجح باستبدال السلع الغربية بنظيراتها المحلية
ذكر وزير تنظيم التجارة ومكافحة الاحتكار في بيلاروسيا أليكسي بوغدانوف أن مينسك نجحت في استبدال السلع الغربية التي تخضع للحظر الغذائي، ويمكن أن تتكون طاولة العام... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T20:17+0000
2023-01-01T20:17+0000
2023-01-01T20:17+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال بوغدانوف في مقابلة مع قناة بيلاروسيا 1 التلفزيونية: "نجحنا في استبدال البضائع التي شملها الحظر، هناك لحوم وأجبان ذات جودة عالية وأسعارها أقل بمرتين من تلك المستوردة".وأضاف بوغدانوف: "لقد تمكنا من استيفاء مكونات مائدة رأس السنة في بيلاروسيا من المنتجات المحلية بنسبة تبلغ على الأرجح 99.9%".واعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2022 فرضت بيلاروسيا حظراً غذائيا على مجموعة واسعة من السلع من عدد من الدول الغربية التي كانت قد فرضت في السابق عقوبات على مينسك لمدة ستة أشهر.وشملت القائمة السلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج وألبانيا وأيسلندا ومقدونيا الشمالية وبريطانيا العظمى والجبل الأسود وسويسرا.
https://sputnikarabic.ae/20221229/مينسك-حادثة-سقوط-الصاروخ-الأوكراني-في-بيلاروسيا-تشبه-ما-حدث-في-بولندا-1071738181.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم
بيلاروسيا تنجح باستبدال السلع الغربية بنظيراتها المحلية
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ذكر وزير تنظيم التجارة ومكافحة الاحتكار في بيلاروسيا أليكسي بوغدانوف أن مينسك نجحت في استبدال السلع الغربية التي تخضع للحظر الغذائي، ويمكن أن تتكون طاولة العام الجديد في البلاد بالكامل تقريبًا من المنتجات البيلاروسية.
وقال بوغدانوف في مقابلة مع قناة بيلاروسيا 1 التلفزيونية: "نجحنا في استبدال البضائع التي شملها الحظر، هناك لحوم وأجبان ذات جودة عالية وأسعارها أقل بمرتين من تلك المستوردة".
التشكيلة في المتاجر البيلاروسية لم تتجنب التضييق فحسب بل توسعت أيضًا خلال العام الماضي.
وأضاف بوغدانوف: "لقد تمكنا من استيفاء مكونات مائدة رأس السنة في بيلاروسيا من المنتجات المحلية بنسبة تبلغ على الأرجح 99.9%".
29 ديسمبر 2022, 14:19 GMT
واعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2022 فرضت بيلاروسيا
حظراً غذائيا على مجموعة واسعة من السلع من عدد من الدول الغربية التي كانت قد فرضت في السابق عقوبات على مينسك لمدة ستة أشهر.
وشملت القائمة السلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج وألبانيا وأيسلندا ومقدونيا الشمالية وبريطانيا العظمى والجبل الأسود وسويسرا.