https://sputnikarabic.ae/20230325/أردوغان-يتعهد-بتحويل-المئوية-الحالية-إلى-قرن-تركيا-1075129910.html
أردوغان يتعهد بتحويل المئوية الحالية إلى "قرن تركيا"
أردوغان يتعهد بتحويل المئوية الحالية إلى "قرن تركيا"
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمواصلة زف البشائر للشعب خلال الأيام المقبلة وتحويل المئوية الحالية إلى "قرن تركيا". 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T16:06+0000
2023-03-25T16:06+0000
2023-03-25T16:06+0000
الأخبار
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0c/1071132018_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_eadd3485d8a8b39d94a6284fba81d123.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، خلال اجتماع الجمعية العامة لـ "نشر العلم"، بإسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إن بلاده بدأت، الأسبوع الماضي، العمل في مشروع "طريق التنمية" الذي يمتد من البصرة في جنوب العراق إلى تركيا.وشدد على عزم حكومته تحويل المئوية الحالية إلى "قرن تركيا"، موضحا أنها تبذل قصارى جهدها أجل تحقيق هذا الأمر.وفي هذا الإطار، قال أردوغان إنه جرى الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على إنجاز مشروع "طريق التنمية" الذي يهدف لبناء ممر نقل بري وسكة حديد تمتد من البصرة إلى حدود تركيا.واعتبر الرئيس التركي أن هذا المشروع يمثل خطوة لربط بلاده بمنطقة الخليج العربية من جديد.وأضاف أردوغان: "سنواصل خلال الأيام المقبلة، زف البشائر الجديدة لشعبنا".وكان أردوغان قد أعلن الأسبوع الماضي أنه اتفق مع رئيس الوزراء العراقي على تكليف الجهات المعنية بالعمل على إنجاز مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة إلى تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230322/أردوغان-يعلن-موعد-وضع-حجر-الأساس-لمنازل-متضرري-الزلزال-1075052562.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0c/1071132018_311:0:2800:1867_1920x0_80_0_0_9be152b6195e1080359caa9a4cb411b5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, العراق
الأخبار, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, العراق
أردوغان يتعهد بتحويل المئوية الحالية إلى "قرن تركيا"
تابعنا عبر
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمواصلة زف البشائر للشعب خلال الأيام المقبلة وتحويل المئوية الحالية إلى "قرن تركيا".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، خلال اجتماع الجمعية العامة لـ "نشر العلم"، بإسطنبول، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال الرئيس التركي إن بلاده بدأت، الأسبوع الماضي، العمل في مشروع "طريق التنمية" الذي يمتد من البصرة في جنوب العراق إلى تركيا.
وشدد على عزم حكومته تحويل المئوية الحالية إلى "قرن تركيا"، موضحا أنها تبذل قصارى جهدها أجل تحقيق هذا الأمر.
وفي هذا الإطار، قال أردوغان إنه جرى الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على إنجاز مشروع "طريق التنمية" الذي يهدف لبناء ممر نقل بري وسكة حديد تمتد من البصرة إلى حدود تركيا.
واعتبر الرئيس التركي
أن هذا المشروع يمثل خطوة لربط بلاده بمنطقة الخليج العربية من جديد.
وأضاف أردوغان: "سنواصل خلال الأيام المقبلة، زف البشائر الجديدة لشعبنا".
وكان أردوغان قد أعلن الأسبوع الماضي أنه اتفق مع رئيس الوزراء العراقي على تكليف الجهات المعنية بالعمل على إنجاز مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة إلى تركيا.