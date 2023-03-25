https://sputnikarabic.ae/20230325/إعلام-ألماينا-تعتزم-طرد-30-دبلوماسيا-روسيا-1075131564.html
إعلام: ألماينا تعتزم طرد 30 دبلوماسيا روسيا
إعلام: ألماينا تعتزم طرد 30 دبلوماسيا روسيا
أفادت مجلة "فوكوس" الألمانية بأن وزارة الخارجية الألمانية تعتزم طرد أكثر من 30 دبلوماسيا روسيا معتمدين في برلين "للاشتباه في قيامهم بالتجسس". 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T17:08+0000
2023-03-25T17:08+0000
2023-03-25T17:08+0000
العالم
أخبار ألمانيا
طرد
روس
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وأفادت المجلة بأن "وزير الخارجية يخطط لطرد أكثر من 30 دبلوماسيا روسيا معتمدين في برلين".وأعلنت وزارة الخارجية الإستونية، ،أمس الجمعة، دبلوماسيا روسيا جديدا شخصاً غير مرغوب فيه، موضحة أنه يتوجب عليه مغادرة البلاد في موعد أقصاه الـ29 من الشهر الجاري.وذكرت الخارجية الإستونية في بيان أمس، "اليوم 24 آذار/ مارس، استدعت الوزارة القائم بالأعمال في السفارة الروسية في البلاد".وأضافت أنها "قدمت له مذكرة حددت فيها دبلوماسيا روسيا في السفارة شخصا غير مرغوب فيه".وأوضحت أنه "يجب أن يغادر إستونيا في موعد أقصاه 29 مارس الجاري".بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك" إن موسكو سترد على طرد دبلوماسي روسي آخر من إستونيا.يشار إلى أن روسيا كانت خفضت عدد موظفي سفارتها في تالين، كما غادر السفير الروسي إستونيا في فبراير/شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230324/إستونيا-تمهل-دبلوماسيا-روسيا-5-أيام-لمغادرة-البلاد-1075090615.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا, طرد, روس
العالم, أخبار ألمانيا, طرد, روس
إعلام: ألماينا تعتزم طرد 30 دبلوماسيا روسيا
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أفادت مجلة "فوكوس" الألمانية بأن وزارة الخارجية الألمانية تعتزم طرد أكثر من 30 دبلوماسيا روسيا معتمدين في برلين "للاشتباه في قيامهم بالتجسس".
وأفادت المجلة بأن "وزير الخارجية يخطط لطرد أكثر من 30 دبلوماسيا روسيا معتمدين في برلين".
"بالإشارة إلى بيانات المصادر الأمنية، أوضحت أن الدبلوماسيين يشتبه في استخدامهم حصانتهم الدبلوماسية لتجنيد مخبرين ألمان بشكل غير قانوني من السياسة والأعمال والعلوم والجيش للتخريب المخطط له أو عمليات التضليل".
وأعلنت وزارة الخارجية الإستونية، ،أمس الجمعة، دبلوماسيا روسيا جديدا شخصاً غير مرغوب فيه، موضحة أنه يتوجب عليه مغادرة البلاد في موعد أقصاه الـ29 من الشهر الجاري.
وذكرت
الخارجية الإستونية في بيان أمس، "اليوم 24 آذار/ مارس، استدعت الوزارة القائم بالأعمال في السفارة الروسية في البلاد".
وأضافت أنها "قدمت له مذكرة حددت فيها دبلوماسيا روسيا في السفارة شخصا غير مرغوب فيه".
وتابعت "نشاط الدبلوماسي المعني ينتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، زاعمة أنه شارك في نشر دعاية تساهم في تقويض الأمن والنظام الدستوري البلاد.
وأوضحت أنه "يجب أن يغادر إستونيا في موعد أقصاه 29 مارس الجاري".
بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك
" إن موسكو سترد على طرد دبلوماسي روسي آخر من إستونيا.
يشار إلى أن روسيا كانت خفضت عدد موظفي سفارتها في تالين، كما غادر السفير الروسي إستونيا
في فبراير/شباط الماضي.