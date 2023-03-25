https://sputnikarabic.ae/20230325/إيلي-رزق-الاتفاق-واضح-بالنسبة-لما-تريده-المملكة-العربية-السعودية-من-لبنان--1075120157.html

إيلي رزق: الاتفاق واضح بالنسبة لما تريده المملكة العربية السعودية من لبنان

إيلي رزق: الاتفاق واضح بالنسبة لما تريده المملكة العربية السعودية من لبنان

رحب رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية إيلي رزق بأي اتفاق بين الدول المجاورة والدول الخليجية والدول العربية مع الجمهورية الإسلامية... 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T11:35+0000

2023-03-25T11:35+0000

2023-03-25T11:35+0000

العالم العربي

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وقال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": إن أهمية الاتفاق هي عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذا أمر مهم جدًا، ولا ننسى قصة اليمن والاستقرار الأمني والسلم الذي تشهده، هذا الأمر يعود بالخير ويجلب ويشجع الاستثمارات وخاصة إعادة بناء اليمن وتشمل العراق وسوريا.أما فيما يختص في لبنان فأوضح رزق أن "الاتفاق واضح بالنسبة لما تريده المملكة العربية السعودية من لبنان، تريد أن لا يكون لبنان ممرًا لتمرير المخدرات إلى السعودية وأسواق الخليج، وأن لا يكون لبنان معبرًا لتهريب أو تصدير المقاتلين لزعزعة أمن السعودية عبر تصدير مقاتلين من جهة معينة وتدريب مقاتلين في اليمن، وأن لا يكون لبنان منبرًا إعلاميًا للتهجم على السعودية".ولفت إلى أنه "إذا شمل الاتفاق هذه البنود وبالفعل تم تنفيذها من قبل الجانب اللبناني والدولة اللبنانية فالأكيد ستستعيد العلاقات اللبنانية السعودية رونقها الماضي وستعود العلاقات التجارية والأخوية والسياحية إلى سابق عهدها".كما أكد رزق على "أن عودة العلاقات مهمة، العلاقات أخوية ويهمنا أن تعود، وثانيًا يهمنا أن نرى السياح الخليجيين في لبنان وأن يزوروا أملاكهم واخوانهم في بيروت ورفع الحظر عن سفر بعض دول الخليج إلى لبنان خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات، ومن ثم نذهب إلى عودة العلاقات الاقتصادية والتجارية عبر إعادة فتح باب تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق السعودية وهذا عامل مهم جدًا ينعكس على الاقتصاد اللبناني".وأضاف:"نريد أن ننوه إلى أننا لا نريد ولا نسعى بهذا الاتفاق إلى جذب المزيد من المساعدات، نحن لا نريد مساعدات هناك قطاعات جاذبة في لبنان للاستثمار فيها وإذا كان عودة الثقة في الإدارة السياسية للبنان ستفتح المجال أمام استثمارات خليجية مثل الكهرباء والاتصالات والمواصلات والموانئ البحرية وهي كافية لإعادة الحياة إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة".وشدد رزق على أن "الشعب اللبناني ليس مفلسًا بل منهوب من قبل القوى السياسية، ولبنانيو الاغتراب لديهم الرغبة والقدرة على إعادة الاستثمار في القطاعات المنتجة المحلية وأن تستعيد العجلة الاقتصادية الحياة ونشاطها، ولكن نريد إعادة الثقة في إدارة القوى السياسية التي أثبتت فشلها على مدى 30 عامًا وأوصلت البلاد إلى ما هي عليه".وذكر أن "كل اتفاق عندما يصار إلى توقيعه تبقى العبرة بالتنفيذ، طبعًا هناك زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني بناء على دعوة وجهها الملك سلمان ليزور الرياض، وهناك تنفيذ عودة السفارات"، مشيرًا إلى أن "السعودية تترقب جدية الحكومة اللبنانية وبعض القوى السياسية اللبنانية بتنفيذ الشروط والعلاقات ستعود فورًا".

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