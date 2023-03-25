https://sputnikarabic.ae/20230325/السعودية-قرار-لتقييد-مرات-العمرة-في-رمضان-1075114938.html

السعودية... قرار لتقييد مرات العمرة في رمضان

السعودية... قرار لتقييد مرات العمرة في رمضان

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، "عدم السماح بأداء العمرة أكثر من مرة خلال شهر رمضان"، وذلك لمنح فرصة أمام أكبر عدد ممكن لتأدية تلك الشعيرة. 25.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-25T07:21+0000

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وقالت الوزارة، إن "الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بـ"طمأنينة ويسر"، مشيرة إلى أن "إصدار التصريح من تطبيق "نسك" ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد"، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.وأشارت الوزارة السعودية إلى أنه "لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال التطبيق قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد"، موضحة أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، وفي حال عدم العثور على موعد للحجز فيمكن إعادة البحث في وقت لاحق.وكانت وزارة الحج والعمرة، السعودية أعلنت مؤخرا السماح للمرأة بأداء العمرة دون محرم، مشترطة لذلك حدا أعلى للسن الذي يسمح فيه بمنح تأشيرة العمرة للنساء القادمات من الخارج لغرض العمرة.وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان لها، إنه "يمكن للمرأة الحصول على تأشيرة عمرة ضمن "عصبة نساء" إذا كان عمرها 45 سنة، أما إذا كانت دون 45 سنة فهي ملزمة بالمحرم، مشددة على قيام الوكيل المحلي المعتمد بتشكيل مجموعات عصب النساء.يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه تم السماح لغير المحصّنين بأداء العمرة والصلاة في الحرمين، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفايروس كورونا، كما ألغت اشتراط التحقق من الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" لجميع ضيوف الرحمن.

https://sputnikarabic.ae/20230104/السعودية-7-ملايين-شخص-أدوا-مناسك-العمرة-في-2022--1071935352.html

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