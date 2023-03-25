عربي
https://sputnikarabic.ae/20230325/السعودية-قرار-لتقييد-مرات-العمرة-في-رمضان-1075114938.html
السعودية... قرار لتقييد مرات العمرة في رمضان
السعودية... قرار لتقييد مرات العمرة في رمضان
أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، "عدم السماح بأداء العمرة أكثر من مرة خلال شهر رمضان"، وذلك لمنح فرصة أمام أكبر عدد ممكن لتأدية تلك الشعيرة. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T07:21+0000
2023-03-25T07:21+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
رمضان 2023
الأخبار
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102593/59/1025935984_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_615155f363d2646290968404beb0aeac.jpg
وقالت الوزارة، إن "الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بـ"طمأنينة ويسر"، مشيرة إلى أن "إصدار التصريح من تطبيق "نسك" ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد"، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.وأشارت الوزارة السعودية إلى أنه "لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال التطبيق قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد"، موضحة أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، وفي حال عدم العثور على موعد للحجز فيمكن إعادة البحث في وقت لاحق.وكانت وزارة الحج والعمرة، السعودية أعلنت مؤخرا السماح للمرأة بأداء العمرة دون محرم، مشترطة لذلك حدا أعلى للسن الذي يسمح فيه بمنح تأشيرة العمرة للنساء القادمات من الخارج لغرض العمرة.وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان لها، إنه "يمكن للمرأة الحصول على تأشيرة عمرة ضمن "عصبة نساء" إذا كان عمرها 45 سنة، أما إذا كانت دون 45 سنة فهي ملزمة بالمحرم، مشددة على قيام الوكيل المحلي المعتمد بتشكيل مجموعات عصب النساء.يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه تم السماح لغير المحصّنين بأداء العمرة والصلاة في الحرمين، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفايروس كورونا، كما ألغت اشتراط التحقق من الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" لجميع ضيوف الرحمن.
https://sputnikarabic.ae/20230104/السعودية-7-ملايين-شخص-أدوا-مناسك-العمرة-في-2022--1071935352.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102593/59/1025935984_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_987bf62efad1e2da87384b1c680b73fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رمضان 2023, الأخبار, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رمضان 2023, الأخبار, العالم العربي

السعودية... قرار لتقييد مرات العمرة في رمضان

07:21 GMT 25.03.2023
© AFP 2023 / Bandar Aldandani / أداء مناسك الحج في قلب مكة، 25 أغسطس/ آب 2017
أداء مناسك الحج في قلب مكة، 25 أغسطس/ آب 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© AFP 2023 / Bandar Aldandani /
تابعنا عبرTelegram
أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، "عدم السماح بأداء العمرة أكثر من مرة خلال شهر رمضان"، وذلك لمنح فرصة أمام أكبر عدد ممكن لتأدية تلك الشعيرة.
وقالت الوزارة، إن "الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بـ"طمأنينة ويسر"، مشيرة إلى أن "إصدار التصريح من تطبيق "نسك" ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد"، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأشارت الوزارة السعودية إلى أنه "لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال التطبيق قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد"، موضحة أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، وفي حال عدم العثور على موعد للحجز فيمكن إعادة البحث في وقت لاحق.
صلاة الفجر في مسجد الحرم الشريف، في مكة. أعلنت قررت السلطات السعودية إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة، 23 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
السعودية: 7 ملايين شخص أدوا مناسك العمرة في 2022
4 يناير, 18:10 GMT
وكانت وزارة الحج والعمرة، السعودية أعلنت مؤخرا السماح للمرأة بأداء العمرة دون محرم، مشترطة لذلك حدا أعلى للسن الذي يسمح فيه بمنح تأشيرة العمرة للنساء القادمات من الخارج لغرض العمرة.
وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان لها، إنه "يمكن للمرأة الحصول على تأشيرة عمرة ضمن "عصبة نساء" إذا كان عمرها 45 سنة، أما إذا كانت دون 45 سنة فهي ملزمة بالمحرم، مشددة على قيام الوكيل المحلي المعتمد بتشكيل مجموعات عصب النساء.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه تم السماح لغير المحصّنين بأداء العمرة والصلاة في الحرمين، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفايروس كورونا، كما ألغت اشتراط التحقق من الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" لجميع ضيوف الرحمن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала