https://sputnikarabic.ae/20230325/اليمن-عضو-بمجلس-القيادة-يتعهد-باستعادة-محافظة-تعز-من-أنصار-الله-1075137716.html
اليمن.. عضو بمجلس القيادة يتعهد باستعادة محافظة تعز من "أنصار الله"
اليمن.. عضو بمجلس القيادة يتعهد باستعادة محافظة تعز من "أنصار الله"
تعهد عضو مجلس القيادة اليمني العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، اليوم السبت، باستعادة محافظة تعز من قبضة جماعة "أنصار الله"، في أول رد على هجوم جوي منسوب... 25.03.2023, سبوتنيك عربي
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القاهرة- سبوتنيك. وقال العميد طارق صالح عبر "تويتر": "الحمدلله على سلامة نبيل شمسان، محافظ تعز. نجا من حادث إرهابي استهدف به الحوثي طريق الكدحة، طريق كسر الحصار عن تعز".وأضاف: وبوقت سابق من اليوم، أفاد مصدر بالسلطة المحلية في محافظة تعز لوكالة "سبوتنيك" بمقتل جندي وإصابة آخر إثر هجوم جوي بطائرة مُسيرة استهدف موكب محافظ تعز نبيل شمسان في منطقة الكدحة غرب تعز، أثناء عودته من مدينة المخا في طريقه إلى مدينة تعز مركز المحافظة الاستراتيجية.وأدانت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، الهجوم على موكب محافظ تعز، مشيرةً إلى أنه نُفذ بطائرة مُسيرة إيرانيه الصنع تابعة لـ "أنصار الله"، معتبرة استهداف الجماعة رئيس السلطة التنفيذية المدنية في تعز، "عملاً إرهابياً غادراً وجباناً يؤكد إصراراً على نسف جهود التهدئة واستعادة الهدنة، وتفجير الأوضاع من جديد".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230325/وزير-الإعلام-اليمني-ندين-محاولة-اغتيال-محافظ-تعز-وعلى-المجتمع-الدولي-عدم-الصمت-1075124625.html
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الأخبار, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, تعز, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الأخبار, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, تعز, العالم العربي, أخبار العالم العربي
اليمن.. عضو بمجلس القيادة يتعهد باستعادة محافظة تعز من "أنصار الله"
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تعهد عضو مجلس القيادة اليمني العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، اليوم السبت، باستعادة محافظة تعز من قبضة جماعة "أنصار الله"، في أول رد على هجوم جوي منسوب للجماعة استهدف محافظها ونجا منه بأعجوبة.
القاهرة- سبوتنيك. وقال العميد طارق صالح عبر "تويتر": "الحمدلله على سلامة نبيل شمسان، محافظ تعز. نجا من حادث إرهابي
استهدف به الحوثي طريق الكدحة، طريق كسر الحصار عن تعز".
"الإرهاب مصيره الفشل، ووعدنا أن تستعيد تعز وكل اليمن عافيتها وحريتها".
وبوقت سابق من اليوم، أفاد مصدر بالسلطة المحلية في محافظة تعز لوكالة "سبوتنيك" بمقتل جندي وإصابة آخر إثر هجوم جوي بطائرة مُسيرة استهدف موكب محافظ تعز نبيل شمسان في منطقة الكدحة غرب تعز، أثناء عودته من مدينة المخا في طريقه إلى مدينة تعز مركز المحافظة الاستراتيجية.
وأدانت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، الهجوم على موكب محافظ تعز، مشيرةً إلى أنه نُفذ بطائرة مُسيرة إيرانيه الصنع تابعة لـ "أنصار الله"، معتبرة استهداف الجماعة
رئيس السلطة التنفيذية المدنية في تعز، "عملاً إرهابياً غادراً وجباناً يؤكد إصراراً على نسف جهود التهدئة واستعادة الهدنة، وتفجير الأوضاع من جديد".
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق
من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.