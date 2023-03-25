عربي
https://sputnikarabic.ae/20230325/اليمن-يوجه-نداء-عاجلا-للأمم-المتحدة-لإغاثة-آلاف-المتضررين-جراء-السيول-1075115399.html
اليمن يوجه نداء عاجلا للأمم المتحدة لإغاثة آلاف المتضررين جراء السيول
اليمن يوجه نداء عاجلا للأمم المتحدة لإغاثة آلاف المتضررين جراء السيول
تواصلت الأمطار الغزيرة على معظم المحافظات اليمنية خلال الأسبوع الماضي، مما تسبب في خسائر بشرية ومادية جراء السيول التي جرفت مخيمات النازحين والمزارع. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T08:00+0000
2023-03-25T08:00+0000
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
الأخبار
أخبار المناخ في العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104287/60/1042876006_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_07c1afe41ed2148e6a1643e62a66cbd2.jpg
وحسب وكالة الأنباء اليمنية، قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب في بيان، الجمعة، إن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، التي تشهدها المحافظة، أدت إلى تضرر أكثر من 9 آلاف أسرة نازحة.وأوضح البيان أن التقارير الأولية تشير إلى أن أعداد الأسر النازحة المتضررة بلغت 912 أسرة، تضررت منها 273 أسرة بشكل كلي، و8847 أسرة كانت أضرارها جزئية.وتتوقع الأرصاد الجوية اليمنية، استمرار هطول الأمطار اليوم السبت، في عدة محافظات يمنية، محذرة المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول.
https://sputnikarabic.ae/20230320/الأمم-المتحدة-اليمن-يشهد-تفشيا-للحصبة-وشلل-الأطفال-وحاجة-ماسة-للتلقيح-1074931916.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104287/60/1042876006_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_595ddcc4a4cf1bda3ce7a48f8b262539.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار المناخ في العالم

اليمن يوجه نداء عاجلا للأمم المتحدة لإغاثة آلاف المتضررين جراء السيول

08:00 GMT 25.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIفيضانات
فيضانات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
تابعنا عبرTelegram
تواصلت الأمطار الغزيرة على معظم المحافظات اليمنية خلال الأسبوع الماضي، مما تسبب في خسائر بشرية ومادية جراء السيول التي جرفت مخيمات النازحين والمزارع.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية، قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب في بيان، الجمعة، إن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، التي تشهدها المحافظة، أدت إلى تضرر أكثر من 9 آلاف أسرة نازحة.
أطفال يمنيون يجلسون في مخيم جو النسيم للنازحين في ضواحي مدينة مأرب الشمالية، اليمن، فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
الأمم المتحدة: اليمن يشهد تفشيا للحصبة وشلل الأطفال وحاجة ماسة للتلقيح
20 مارس, 02:47 GMT
وأوضح البيان أن التقارير الأولية تشير إلى أن أعداد الأسر النازحة المتضررة بلغت 912 أسرة، تضررت منها 273 أسرة بشكل كلي، و8847 أسرة كانت أضرارها جزئية.

ووجه البيان نداء استغاثة عاجل للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والهيئات الإغاثية المحلية والإقليمية والدولية، بسرعة التدخل لإغاثة المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من مأوى ومواد غذائية وإيوائية.

وتتوقع الأرصاد الجوية اليمنية، استمرار هطول الأمطار اليوم السبت، في عدة محافظات يمنية، محذرة المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала