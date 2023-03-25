https://sputnikarabic.ae/20230325/اليمن-يوجه-نداء-عاجلا-للأمم-المتحدة-لإغاثة-آلاف-المتضررين-جراء-السيول-1075115399.html
اليمن يوجه نداء عاجلا للأمم المتحدة لإغاثة آلاف المتضررين جراء السيول
اليمن يوجه نداء عاجلا للأمم المتحدة لإغاثة آلاف المتضررين جراء السيول
تواصلت الأمطار الغزيرة على معظم المحافظات اليمنية خلال الأسبوع الماضي، مما تسبب في خسائر بشرية ومادية جراء السيول التي جرفت مخيمات النازحين والمزارع. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
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وحسب وكالة الأنباء اليمنية، قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب في بيان، الجمعة، إن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، التي تشهدها المحافظة، أدت إلى تضرر أكثر من 9 آلاف أسرة نازحة.وأوضح البيان أن التقارير الأولية تشير إلى أن أعداد الأسر النازحة المتضررة بلغت 912 أسرة، تضررت منها 273 أسرة بشكل كلي، و8847 أسرة كانت أضرارها جزئية.وتتوقع الأرصاد الجوية اليمنية، استمرار هطول الأمطار اليوم السبت، في عدة محافظات يمنية، محذرة المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول.
https://sputnikarabic.ae/20230320/الأمم-المتحدة-اليمن-يشهد-تفشيا-للحصبة-وشلل-الأطفال-وحاجة-ماسة-للتلقيح-1074931916.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
اليمن يوجه نداء عاجلا للأمم المتحدة لإغاثة آلاف المتضررين جراء السيول
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تواصلت الأمطار الغزيرة على معظم المحافظات اليمنية خلال الأسبوع الماضي، مما تسبب في خسائر بشرية ومادية جراء السيول التي جرفت مخيمات النازحين والمزارع.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية، قالت
الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب في بيان، الجمعة، إن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، التي تشهدها المحافظة، أدت إلى تضرر أكثر من 9 آلاف أسرة نازحة.
وأوضح البيان أن التقارير الأولية تشير إلى أن أعداد الأسر النازحة المتضررة بلغت 912 أسرة، تضررت منها 273 أسرة بشكل كلي، و8847 أسرة كانت أضرارها جزئية.
ووجه البيان نداء استغاثة عاجل للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والهيئات الإغاثية المحلية والإقليمية والدولية، بسرعة التدخل لإغاثة المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من مأوى ومواد غذائية وإيوائية.
وتتوقع الأرصاد الجوية اليمنية، استمرار هطول الأمطار اليوم السبت، في عدة محافظات يمنية، محذرة المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول
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