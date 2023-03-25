https://sputnikarabic.ae/20230325/بريطانيا-تخطط-لنقل-المهاجرين-من-الفنادق-إلى-قواعد-عسكرية-1075122771.html
بريطانيا تخطط لنقل المهاجرين من الفنادق إلى قواعد عسكرية
بريطانيا تخطط لنقل المهاجرين من الفنادق إلى قواعد عسكرية
كشفت وسائل إعلام، اليوم السبت، أنه من المتوقع الإعلان في غضون أسابيع عن خطط للحكومة البريطانية لنقل المهاجرين من الفنادق إلى قواعد عسكرية. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T12:48+0000
2023-03-25T12:48+0000
2023-03-25T12:48+0000
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وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، أنه من غير المرجح تنفيذ الاقتراحات السابقة المتعلقة باستخدام مخيمات قضاء العطلات ونزل الطلاب كإيواء للمهاجرين.وأشارت إلى أن الحكومة ترغب في إنهاء استخدام الفنادق كمكان إقامة لطالبي اللجوء.ونقلت الشبكة عن مسؤولين بوزارة الداخلية، قولهم إن النظام اللجوء يتعرض لضغوط غير مسبوقة بسبب زيادة الرحلات غير المشروعة إلى البلاد. وأكدوا أنهم يواصلون العمل مع السلطات المحلية لتحديد خيارات الإقامة المناسبة.وفي وقت سابق، وضعت الحكومة البريطانية قانونًا جديدًا يحظر دخول طالبي اللجوء القادمين بقوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية.يشار إلى أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا قد ارتفع بنسبة 500% خلال عامين ليصل إلى 45 ألفًا في العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230319/بريطانيا-ورواندا-توقعان-نسخة-محدثة-لاتفاقية-ترحيل-المهاجرين-غير-الشرعيين-1074906043.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بريطانيا تخطط لنقل المهاجرين من الفنادق إلى قواعد عسكرية
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كشفت وسائل إعلام، اليوم السبت، أنه من المتوقع الإعلان في غضون أسابيع عن خطط للحكومة البريطانية لنقل المهاجرين من الفنادق إلى قواعد عسكرية.
وذكرت
شبكة "سكاي نيوز"، أنه من غير المرجح تنفيذ الاقتراحات السابقة المتعلقة باستخدام مخيمات قضاء العطلات ونزل الطلاب كإيواء للمهاجرين.
وأشارت إلى أن الحكومة ترغب في إنهاء استخدام الفنادق كمكان إقامة لطالبي اللجوء.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين بوزارة الداخلية، قولهم إن النظام اللجوء يتعرض لضغوط غير مسبوقة بسبب زيادة الرحلات غير المشروعة إلى البلاد.
وأكدوا أنهم يواصلون العمل مع السلطات المحلية لتحديد خيارات الإقامة المناسبة.
وفي وقت سابق، وضعت الحكومة البريطانية
قانونًا جديدًا يحظر دخول طالبي اللجوء القادمين بقوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية.
يشار إلى أن عدد المهاجرين
الذين وصلوا إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا قد ارتفع بنسبة 500% خلال عامين ليصل إلى 45 ألفًا في العام الماضي.