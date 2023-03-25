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https://sputnikarabic.ae/20230325/رئيسة-تايوان-تتفقد-تدريبات-الجيش-قبل-زيارتها-المرتقبة-إلى-أمريكا-1075117592.html
رئيسة تايوان تتفقد تدريبات الجيش قبل زيارتها المرتقبة إلى أمريكا
رئيسة تايوان تتفقد تدريبات الجيش قبل زيارتها المرتقبة إلى أمريكا
تفقدت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، اليوم السبت، قاعدة عسكرية جنوبي البلاد، وذلك قبل زيارتها المرتقبة والحساسة إلى الولايات المتحدة. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T09:47+0000
2023-03-25T09:47+0000
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وأثناء زيارتها للقاعدة العسكرية، حضرت تساي التدريبات التي تضمنت إقامة حواجز مضادة للدبابات وممارسة الفنون القتالية.وستبدأ تساي جولة في الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن تلتقي خلالها برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثيفي المقابل، نددت وزارة الخارجية الصينية بتلك الزيارة، مؤكدة رفضها لها تحت أي مسمى أو عنوان. وتأتي تلك الزيارة المرتقبة فيما بلغت التوترات بين بكين وواشنطن أعلى مستوياتها منذ سنوات بسبب الدعم الأمريكي للجزيرة، والذي شمل زيارات من كبار السياسيين قبل أشهر، ما استفز الصين.وكثفت الصين من نشاطاتها العسكرية قرب تايوان، حيث أطلقت أكبر مناوراتها العسكرية منذ سنوات، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، في مطلع أغسطس/آب 2022.وتقول الصين إن أنشطتها في المنطقة مبررة، في إطار سعيها للدفاع عن سلامة ووحدة أراضيها، ولتحذير الولايات المتحدة من "التواطؤ" مع تايوان.يشار إلى أن تايوان (الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230315/تقرير-أمريكي-يكشف-عن-استعداد-الولايات-المتحدة-لقصف-تايوان-في-حال-ضمتها-الصين-1074768780.html
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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيسة تايوان تتفقد تدريبات الجيش قبل زيارتها المرتقبة إلى أمريكا

09:47 GMT 25.03.2023
© AFP 2023 / CHRIS STOWERSالجيش التايواني... رئيسة تايوان تساي إنغ ون على متن فرقاطة حاملة للصواريخ الموجهة
الجيش التايواني... رئيسة تايوان تساي إنغ ون على متن فرقاطة حاملة للصواريخ الموجهة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© AFP 2023 / CHRIS STOWERS
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تفقدت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، اليوم السبت، قاعدة عسكرية جنوبي البلاد، وذلك قبل زيارتها المرتقبة والحساسة إلى الولايات المتحدة.
وأثناء زيارتها للقاعدة العسكرية، حضرت تساي التدريبات التي تضمنت إقامة حواجز مضادة للدبابات وممارسة الفنون القتالية.
وأكدت في كلمة للجنود أن الدفاع عن تايوان هو الأمر الأساسي الذي يتطلب التدريب المستمر وتعزيز استعداد الجيش للحرب.
وستبدأ تساي جولة في الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن تلتقي خلالها برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي
في المقابل، نددت وزارة الخارجية الصينية بتلك الزيارة، مؤكدة رفضها لها تحت أي مسمى أو عنوان.
وتأتي تلك الزيارة المرتقبة فيما بلغت التوترات بين بكين وواشنطن أعلى مستوياتها منذ سنوات بسبب الدعم الأمريكي للجزيرة، والذي شمل زيارات من كبار السياسيين قبل أشهر، ما استفز الصين.
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
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وكثفت الصين من نشاطاتها العسكرية قرب تايوان، حيث أطلقت أكبر مناوراتها العسكرية منذ سنوات، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، في مطلع أغسطس/آب 2022.
وتقول الصين إن أنشطتها في المنطقة مبررة، في إطار سعيها للدفاع عن سلامة ووحدة أراضيها، ولتحذير الولايات المتحدة من "التواطؤ" مع تايوان.
يشار إلى أن تايوان (الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
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