https://sputnikarabic.ae/20230325/مسؤول-في-دونيتسك-يصف-التعبئة-العسكرية-في-أوكرانيا-بالوحشية-1075113367.html
مسؤول في دونيتسك يصف التعبئة العسكرية في أوكرانيا بالوحشية
مسؤول في دونيتسك يصف التعبئة العسكرية في أوكرانيا بالوحشية
وصف مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، التعبئة التي يتم تطبيقها في المناطق الشرقية من أوكرانيا بالوحشية. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T05:30+0000
2023-03-25T05:30+0000
2023-03-25T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك: إنه يمكن استنتاج أن التعبئة الحالية في أوكرانيا تتعلق بشكل رئيسي بالمناطق الشرقية وفي ضوء حقيقة أن من أرادوا من المناطق الغربية الالتحاق طوعا انتهى بهم الأمر لفترة طويلة في الكتائب النازية أو تم القضاء عليهم.وأضاف غاغين بالقول: "سكان غرب أوكرانيا جبناء إلى حد ما، فقد هرعوا على الفور إلى أوروبا منذ بداية الأعمال العدائية"، لافتا إلى أنه عكس المناطق الشرقية التي يتم فيها تجميع القوات وإرسالها إلى الجبهات عبر مكاتب التجنيد.
https://sputnikarabic.ae/20230320/الجيش-الأوكراني-يشكو-من-فقدان-أفضل-الأشخاص-لعدم-امتلاكه-المعدات-المناسبة-1074932456.html
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روسيا
مسؤول في دونيتسك يصف التعبئة العسكرية في أوكرانيا بالوحشية
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وصف مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، التعبئة التي يتم تطبيقها في المناطق الشرقية من أوكرانيا بالوحشية.
وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك: إنه يمكن استنتاج أن التعبئة الحالية في أوكرانيا تتعلق بشكل رئيسي بالمناطق الشرقية وفي ضوء حقيقة أن من أرادوا من المناطق الغربية الالتحاق طوعا انتهى بهم الأمر لفترة طويلة في الكتائب النازية أو تم القضاء عليهم.
وأضاف غاغين بالقول: "سكان غرب أوكرانيا جبناء إلى حد ما، فقد هرعوا على الفور إلى أوروبا منذ بداية الأعمال العدائية"، لافتا إلى أنه عكس المناطق الشرقية التي يتم فيها تجميع القوات وإرسالها إلى الجبهات عبر مكاتب التجنيد.