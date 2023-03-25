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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230325/مسؤول-في-دونيتسك-يصف-التعبئة-العسكرية-في-أوكرانيا-بالوحشية-1075113367.html
مسؤول في دونيتسك يصف التعبئة العسكرية في أوكرانيا بالوحشية
مسؤول في دونيتسك يصف التعبئة العسكرية في أوكرانيا بالوحشية
وصف مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، التعبئة التي يتم تطبيقها في المناطق الشرقية من أوكرانيا بالوحشية. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T05:30+0000
2023-03-25T05:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك: إنه يمكن استنتاج أن التعبئة الحالية في أوكرانيا تتعلق بشكل رئيسي بالمناطق الشرقية وفي ضوء حقيقة أن من أرادوا من المناطق الغربية الالتحاق طوعا انتهى بهم الأمر لفترة طويلة في الكتائب النازية أو تم القضاء عليهم.وأضاف غاغين بالقول: "سكان غرب أوكرانيا جبناء إلى حد ما، فقد هرعوا على الفور إلى أوروبا منذ بداية الأعمال العدائية"، لافتا إلى أنه عكس المناطق الشرقية التي يتم فيها تجميع القوات وإرسالها إلى الجبهات عبر مكاتب التجنيد.
https://sputnikarabic.ae/20230320/الجيش-الأوكراني-يشكو-من-فقدان-أفضل-الأشخاص-لعدم-امتلاكه-المعدات-المناسبة-1074932456.html
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روسيا

مسؤول في دونيتسك يصف التعبئة العسكرية في أوكرانيا بالوحشية

05:30 GMT 25.03.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeجنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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وصف مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، التعبئة التي يتم تطبيقها في المناطق الشرقية من أوكرانيا بالوحشية.
وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك: إنه يمكن استنتاج أن التعبئة الحالية في أوكرانيا تتعلق بشكل رئيسي بالمناطق الشرقية وفي ضوء حقيقة أن من أرادوا من المناطق الغربية الالتحاق طوعا انتهى بهم الأمر لفترة طويلة في الكتائب النازية أو تم القضاء عليهم.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
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وأضاف غاغين بالقول: "سكان غرب أوكرانيا جبناء إلى حد ما، فقد هرعوا على الفور إلى أوروبا منذ بداية الأعمال العدائية"، لافتا إلى أنه عكس المناطق الشرقية التي يتم فيها تجميع القوات وإرسالها إلى الجبهات عبر مكاتب التجنيد.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:42 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
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