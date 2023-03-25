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مشهد مروع للحظة انفجار مصنع شوكولاتة في أمريكا... فيديو
مشهد مروع للحظة انفجار مصنع شوكولاتة في أمريكا... فيديو
تعرض مصنع شوكولاتة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية لانفجار مروع أسفر عن وفاة شخصين وفقدان 9 آخرين، وفقا لمسؤولين. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T06:53+0000
2023-03-25T06:53+0000
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وأظهر مقطع فيديو تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف والحطام من موقع الحادث.ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية، حيث أوضح قائد شرطة المدينة أن سبب الانفجار لا يزال قيد التحقيق.وتسبب الانفجار في تدمير مبنى رقم 2 بالمصنع بالكامل، بينما ألحق أضرارا بالمبنى الأول.والمصنع تابع لشركة "آر.إم بالمر" التي تعمل بصناعة الحلوى منذ عام 1948 حسب موقعها الإلكتروني، ويعمل لديها 850 شخصًا.وما زالت الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار مجهولة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مشهد مروع للحظة انفجار مصنع شوكولاتة في أمريكا... فيديو

06:53 GMT 25.03.2023
© AP Photo / Jeff Chiu / حرائق هائلة في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 9 أكتوبر/ تشرين الثاني 2017
حرائق هائلة في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 9 أكتوبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Jeff Chiu /
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تعرض مصنع شوكولاتة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية لانفجار مروع أسفر عن وفاة شخصين وفقدان 9 آخرين، وفقا لمسؤولين.
وأظهر مقطع فيديو تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف والحطام من موقع الحادث.
ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية، حيث أوضح قائد شرطة المدينة أن سبب الانفجار لا يزال قيد التحقيق.
وتسبب الانفجار في تدمير مبنى رقم 2 بالمصنع بالكامل، بينما ألحق أضرارا بالمبنى الأول.
والمصنع تابع لشركة "آر.إم بالمر" التي تعمل بصناعة الحلوى منذ عام 1948 حسب موقعها الإلكتروني، ويعمل لديها 850 شخصًا.
وما زالت الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار مجهولة.
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