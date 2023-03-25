https://sputnikarabic.ae/20230325/مشهد-مروع-للحظة-انفجار-مصنع-شوكولاتة-في-أمريكا-فيديو-1075113746.html
مشهد مروع للحظة انفجار مصنع شوكولاتة في أمريكا... فيديو
مشهد مروع للحظة انفجار مصنع شوكولاتة في أمريكا... فيديو
تعرض مصنع شوكولاتة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية لانفجار مروع أسفر عن وفاة شخصين وفقدان 9 آخرين، وفقا لمسؤولين. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T06:53+0000
2023-03-25T06:53+0000
2023-03-25T06:53+0000
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وأظهر مقطع فيديو تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف والحطام من موقع الحادث.ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية، حيث أوضح قائد شرطة المدينة أن سبب الانفجار لا يزال قيد التحقيق.وتسبب الانفجار في تدمير مبنى رقم 2 بالمصنع بالكامل، بينما ألحق أضرارا بالمبنى الأول.والمصنع تابع لشركة "آر.إم بالمر" التي تعمل بصناعة الحلوى منذ عام 1948 حسب موقعها الإلكتروني، ويعمل لديها 850 شخصًا.وما زالت الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار مجهولة.
الولايات المتحدة الأمريكية
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102667/91/1026679149_218:0:2799:1936_1920x0_80_0_0_52c63c345f192f695c97284bfdd6fe1b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مشهد مروع للحظة انفجار مصنع شوكولاتة في أمريكا... فيديو
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تعرض مصنع شوكولاتة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية لانفجار مروع أسفر عن وفاة شخصين وفقدان 9 آخرين، وفقا لمسؤولين.
وأظهر مقطع فيديو تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف والحطام من موقع الحادث.
ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية، حيث أوضح قائد شرطة المدينة أن سبب الانفجار
لا يزال قيد التحقيق.
وتسبب الانفجار في تدمير مبنى رقم 2 بالمصنع بالكامل، بينما ألحق أضرارا بالمبنى الأول.
والمصنع تابع لشركة "آر.إم بالمر" التي تعمل بصناعة الحلوى
منذ عام 1948 حسب موقعها الإلكتروني، ويعمل لديها 850 شخصًا.
وما زالت الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار مجهولة.