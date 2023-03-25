https://sputnikarabic.ae/20230325/مقتل-25-شخصا-وإصابة-10-آخرين-في-حادث-حافلة-بنيجيريا-1075112858.html
مقتل 25 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث حافلة بنيجيريا
مقتل 25 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث حافلة بنيجيريا
لقى 25 شخصا مصرعهم وأُصيب 10 آخرون بجروح خطيرة في حادث حافلة في ولاية باوتشي شمالي نيجيريا، حسبما أفادت شرطة المرور يوم الجمعة. 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T03:27+0000
2023-03-25T03:27+0000
2023-03-25T03:27+0000
العالم
أخبار نيجيريا
الشرطة النيجيرية
حافلة ركاب
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وقال يوسف عبد الله، قائد الفيلق الفيدرالي للسلامة على الطرق في باوتشي، للصحفيين في مؤتمر صحفي إن الحافلة التي كان على متنها 35 شخصا، من بينهم السائق، فُقدت السيطرة عليها، وتحطمت بعدما فقدت إطارا في منطقة كاتاجوم بالولاية يوم الخميس.وأضاف أنه تم التأكد من وفاة جميع القتلى في الموقع، موضحا أن الحافلة انقلبت عدة مرات بسبب فقدان السيطرة عليها.وأشار أيضا إلى أن المصابين يتلقون العلاج في مستشفى حكومي بالولاية.كثيرا ما يتم الإبلاغ عن حوادث الطرق المميتة في نيجيريا، التي غالبا ما تكون ناجمة عن الحمولة الزائدة، وظروف الطرق السيئة، والقيادة المتهورة.
https://sputnikarabic.ae/20230228/صراعات-متعددة-خبراء-يحذرون-من-تدفق-السلاح-من-أوروبا-تجاه-أفريقيا-1074153987.html
أخبار نيجيريا
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار نيجيريا, الشرطة النيجيرية, حافلة ركاب
العالم, أخبار نيجيريا, الشرطة النيجيرية, حافلة ركاب
مقتل 25 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث حافلة بنيجيريا
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لقى 25 شخصا مصرعهم وأُصيب 10 آخرون بجروح خطيرة في حادث حافلة في ولاية باوتشي شمالي نيجيريا، حسبما أفادت شرطة المرور يوم الجمعة.
وقال يوسف عبد الله، قائد الفيلق الفيدرالي للسلامة على الطرق في باوتشي، للصحفيين في مؤتمر صحفي إن الحافلة التي كان على متنها 35 شخصا، من بينهم السائق، فُقدت السيطرة عليها، وتحطمت بعدما فقدت إطارا في منطقة كاتاجوم
بالولاية يوم الخميس.
وأضاف أنه تم التأكد من وفاة جميع القتلى في الموقع، موضحا أن الحافلة انقلبت عدة مرات
بسبب فقدان السيطرة عليها.
وأشار أيضا إلى أن المصابين يتلقون العلاج في مستشفى حكومي بالولاية.
كثيرا ما يتم الإبلاغ عن حوادث الطرق المميتة في نيجيريا، التي غالبا ما تكون ناجمة عن الحمولة الزائدة، وظروف الطرق السيئة، والقيادة المتهورة.