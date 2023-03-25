https://sputnikarabic.ae/20230325/مقتل-6-مسلحين-أجانب-من-النصرة-برصاص-الجيش-السوري-جنوبي-إدلب-1075134629.html
مقتل 6 مسلحين أجانب من "النصرة" برصاص الجيش السوري جنوبي إدلب
مقتل 6 مسلحين أجانب من "النصرة" برصاص الجيش السوري جنوبي إدلب
قتل 6 مسلحين من جنسيات أجنبية من تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) خلال اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري على إحدى جبهات ريف إدلب... 25.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-25T18:52+0000
2023-03-25T18:52+0000
2023-03-25T18:52+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب، إن مجموعة مسلحة مما يسمى "لواء حمزة بن عبد المطلب"، أحد تشكيلات تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، حاولت مهاجمة أحد مواقع الجيش السوري على محور بلدة "الرويحة" بريف المحافظة الجنوبي.وكشف مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" أن وحدات من الجيش السوري، اشتبكت مع مجموعة مسلحة حاولت التسلل باتجاه احد مواقع الجيش السوري".وأكد المصدر أن الاشتباكات استمرت لنحو 3 ساعات، تخللها استهداف مدفعي وصاروخي من قبل وحدات الجيش باتجاه خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة، تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية للجيش السوري إلى خطوط الاشتباك.وأضاف: "تم إحباط محاولة الهجوم بشكل كامل، دون أي تغير في خارطة السيطرة".من جهتها، أكدت مصادر محلية في ريف إدلب أن 6 مسلحين من جنسيات شيشانية وألبانية، قتلوا خلال اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري على محور ريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى إصابة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى ميداني في ريف مدينة أريحا، جنوبي إدلب.وكانت "جبهة النصرة" أسست تنظيما إرهابيا تابعا لها يتخصص في تنفيذ عمليات التسلل والاغتيال، ولدى تخريج مسلحيه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أطلقت عليه مسمى "لواء حمزة بن عبد المطلب".وعلى غرار تشكيليها القديم "العصائب الحمراء"، يعد "لواء حمزة بن عبد المطلب" قوة ضاربة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي مخصص لعمليات التسلل والاغتيال، وكما الأول أيضا، فهو يضم في صفوفه تشكيلة كبيرة من الجنسيات الآسيوية والأوروبية والشمال أفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20230324/الجيش-السوري-يتصدى-لهجوم-مجموعة-مسلحة-تابعة-لـجبهة-النصرة-على-مواقعه-1075087590.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, جبهة النصرة
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, جبهة النصرة
مقتل 6 مسلحين أجانب من "النصرة" برصاص الجيش السوري جنوبي إدلب
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قتل 6 مسلحين من جنسيات أجنبية من تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) خلال اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري على إحدى جبهات ريف إدلب الجنوبي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب، إن مجموعة مسلحة مما يسمى "لواء حمزة بن عبد المطلب"، أحد تشكيلات تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، حاولت مهاجمة أحد مواقع الجيش السوري على محور بلدة "الرويحة" بريف المحافظة الجنوبي.
وكشف مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" أن وحدات من الجيش السوري، اشتبكت مع مجموعة مسلحة حاولت التسلل باتجاه احد مواقع الجيش السوري".
وأكد المصدر أن الاشتباكات استمرت لنحو 3 ساعات، تخللها استهداف مدفعي وصاروخي من قبل وحدات الجيش باتجاه خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة، تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية للجيش السوري إلى خطوط الاشتباك.
وأضاف: "تم إحباط محاولة الهجوم بشكل كامل، دون أي تغير في خارطة السيطرة".
من جهتها، أكدت مصادر محلية في ريف إدلب أن 6 مسلحين من جنسيات شيشانية وألبانية، قتلوا خلال اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري على محور ريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى إصابة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى ميداني في ريف مدينة أريحا، جنوبي إدلب.
وكانت "جبهة النصرة" أسست تنظيما إرهابيا تابعا لها يتخصص في تنفيذ عمليات التسلل والاغتيال، ولدى تخريج مسلحيه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أطلقت عليه مسمى "لواء حمزة بن عبد المطلب".
وعلى غرار تشكيليها القديم "العصائب الحمراء"، يعد "لواء حمزة بن عبد المطلب" قوة ضاربة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي مخصص لعمليات التسلل والاغتيال، وكما الأول أيضا، فهو يضم في صفوفه تشكيلة كبيرة من الجنسيات الآسيوية والأوروبية والشمال أفريقية.